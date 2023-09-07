"Это она виновата!": У пожилого эстонца случился инсульт после секса с женой

В канун Иванова дня (эстонский аналог Лиго) во время секса между 62-летним жителем Эстонии Харри и его 55-летней супругой Сильви у мужчины возникли неожиданные проблемы со здоровьем, сообщает портал Limon.ee.
На празднование Иванова дня супруги отправились к друзьям, где употребляли алкоголь и жареное мясо. "В какой-то момент я заметил, что Сильви смотрит на меня горящими глазами. За 36 лет брака я прекрасно знаю, что это значит", - вспоминает пострадавший.
Дома супруга предложила Харри практику йоги медленного секса, после чего, по словам мужчины, ощущения во время оргазма показались ему незнакомыми. "Я дрожал всем телом, не мог пошевелиться! Потом меня стало раздражать то, как долго длится оргазм. Мне удалось приоткрыть один глаз и пробормотать что-то бессвязное. Становилось очень жутко!"
В итоге Харри сполз с кровати на пол, а его жена позвонила в Службу неотложной медицинской помощи. "У меня онемела половина лица, пошла кровь", - рассказал мужчина.
Скорая помощь приехала быстро, обнаженного Харри положили на носилки и срочно доставили в больницу. После нескольких дней наблюдения в больнице выяснилось, что мужчина перенес транзиторную ишемическую атаку - кратковременное нарушение кровоснабжения мозга. За редким исключением это можно назвать мини-инсультом.
Хотя врач утверждает, что связи между инсультом и сексом нет, Харри уверен, что всему виной медленный секс и долгий оргазм его жены. "Врач сказал, что это, скорее, от усталости и алкоголя, но я больше не играю! Я теперь оргазмофоб! Если кто-то приходит поговорить со мной о сексе, я убегаю. Особенно если кто-то хочет сделать что-то медленно".
Как избежать кровоизлияния при половом акте? Советы экспертов
Ведите здоровый образ жизни
- Соблюдайте сбалансированную диету, состоящую из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, белков и полезных жиров.
- Регулярно занимайтесь физической активностью для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.
- Следите за своим весом и не допускайте ожирения, которое является одним из основных факторов риска.
Проверяйте свое артериальное давление
- Высокое кровяное давление является важным фактором риска. Убедитесь, что ваше артериальное давление хорошо контролируется с помощью лекарств, изменений в образе жизни или того и другого.
Контролируйте уровень сахара в крови
- Если у вас диабет, то для снижения риска инсульта важно тщательно контролировать уровень сахара в крови.
Бросайте курить
- Курение повышает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения может значительно улучшить общее состояние здоровья и повысить сексуальный тонус.
Не употребляйте алкоголь
- Употребление большого количества алкоголя может привести к повышению артериального давления и увеличению риска инсульта. Если вы все же употребляете алкоголь, делайте это в меру.
Ознакомьтесь с проблемами своего здоровья
- Знайте о существовавших ранее заболеваниях, которые могут повысить риск развития инсульта, например, о фибрилляции предсердий, болезнях сердца или перенесенных ишемических атаках (ТИА).
Общайтесь с партнером
- Если есть опасения или проблемы со здоровьем, открыто общайтесь со своим партнером. Это поможет обеспечить комфортный и безопасный опыт для вас обоих.
Пейте воду
- Обезвоживание может потенциально увеличить риск кровоизлияния. Пейте много воды, особенно если вы занимаетесь физической активностью.
Прислушивайтесь к своему организму
- Если во время или после полового акта у вас возникли необычные симптомы, такие как внезапная сильная головная боль, головокружение, онемение или нарушение речи, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Проконсультируйтесь с врачом
- Если вы обеспокоены вопросом безопасности полового акта, следует обсудить свои опасения со специалистом.
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