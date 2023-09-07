"Это она виновата!": У пожилого эстонца случился инсульт после секса с женой

На празднование Иванова дня супруги отправились к друзьям, где употребляли алкоголь и жареное мясо. "В какой-то момент я заметил, что Сильви смотрит на меня горящими глазами. За 36 лет брака я прекрасно знаю, что это значит", - вспоминает пострадавший.

Дома супруга предложила Харри практику йоги медленного секса, после чего, по словам мужчины, ощущения во время оргазма показались ему незнакомыми. "Я дрожал всем телом, не мог пошевелиться! Потом меня стало раздражать то, как долго длится оргазм. Мне удалось приоткрыть один глаз и пробормотать что-то бессвязное. Становилось очень жутко!"

В итоге Харри сполз с кровати на пол, а его жена позвонила в Службу неотложной медицинской помощи. "У меня онемела половина лица, пошла кровь", - рассказал мужчина.

Скорая помощь приехала быстро, обнаженного Харри положили на носилки и срочно доставили в больницу. После нескольких дней наблюдения в больнице выяснилось, что мужчина перенес транзиторную ишемическую атаку - кратковременное нарушение кровоснабжения мозга. За редким исключением это можно назвать мини-инсультом.