Трагедия под Приекуле: погибла велосипедистка

Пострадавшая с травмами была доставлена в медучреждение, где, к сожалению, скончалась.

Водителя Audi проверили на наличие алкоголя в крови, и в его выдохе было констатировано 0,43 промилле, а его водительский стаж не превышает два года.

Как сказано в Законе о дорожном движении, запрещается управлять транспортным средством, если водительский стаж менее двух лет, а концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.

В Госполиции начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства аварии.