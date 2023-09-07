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Трагедия под Приекуле: погибла велосипедистка

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Велосипед после ДТП
Велосипед после ДТП Фото: Shutterstock

5 сентября в полдень в Приекульской волости на автодороге V1210 (Прикуле - Паплака - Вирга) произошло ДТП - столкнулись автомобиль Audi и велосипедистка, сообщает портал Liepajniekiem.lv.

Пострадавшая с травмами была доставлена в медучреждение, где, к сожалению, скончалась.

Водителя Audi проверили на наличие алкоголя в крови, и в его выдохе было констатировано 0,43 промилле, а его водительский стаж не превышает два года.

Как сказано в Законе о дорожном движении, запрещается управлять транспортным средством, если водительский стаж менее двух лет, а концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.

В Госполиции начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства аварии.

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