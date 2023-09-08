Полиция под Резекне обнаружила 22 кг марихуаны, ружье и патроны; один человек задержан

Сотрудники полиции 6 сентября в ходе нескольких обысков в Каунатской волости Резекненского края и в Резекне констатировали незаконное выращивание и хранение марихуаны. Была изъята высушенная и невысушенная марихуана - всего около 22 килограммов. Кроме того, в ходе обысков было изъято незарегистрированное малокалиберное ружье с оптикой и 56 малокалиберных патронов.

В связи с преступлением был задержан мужчина 1983 года рождения.

Начат уголовный процесс по части первой 256-й статьи Уголовного закона о неразрешенном посеве или выращивании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, за что законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или штраф.

Кроме того, уголовный процесс квалифицирован по 253-й статье Уголовного закона о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и пересылке наркотических и психотропных веществ и части второй 233-й статьи Уголовного закона о приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

За такие преступные деяния законом предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или штраф.