Новый вариант коронавируса "Пирола". Нужно ли его бояться?

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Вспышка в Великобритании

В последнем сообщении ЕЦПКЗ про штамм «Пирола» говорилось, что он был «спорадически» выявлен у совсем небольшого числа людей по всему миру, хотя в некоторых странах замечено его распространение на низком уровне в рамках сообществ.

После этого новые данные опубликовала Британия – в пятницу ее Министерство здравоохранения поделилось результатами лабораторных исследований вспышки ковида, произошедшей в доме престарелых на востоке страны в августе.

Из 38 постояльцев учреждения 33 заразились Covid-19, и как показали исследования, в 28 из этих случаев болезнь была вызвана вариантом «Пирола».

Как сообщило ведомство, лечение понадобилось одному заболевшему.

Вспышка в доме престарелых стала «ранним индикатором» того, что этот вариант может быть достаточно заразным для распространения в условиях тесного контакта, заявили в министерстве, «хотя еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, как BA.2.86 будет вести себя в контексте всего населения Великобритании».