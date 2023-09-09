Не нужно трогать пожилых граждан РФ: экс-президент Латвии о ситуации с ВНЖ

"Нам нужно все-таки понять: мы живем в одной стране. И латыши, и русские - часть Латвии", - передает слова экс-президента Rus.LSM.

Также Валдис Затлерс отметил, что те пожилые жители Латвии с российскими паспортами, которых коснулись поправки о ВНЖ, не являются "пятой колонной".

"Что показывают все эти тесты на знания языка. Все-таки люди постарше хотят остаться здесь. [...] Это нормальное человеческое желание. Их не надо трогать, они никакая не пятая колонна", - Rus.LSM цитирует высказывание бывшего президента.

Бывший президент считает, что возраст не может являться определяющим критерием для освобождения от экзамена на знание латышского языка.

"Общество меняется. В 70 лет люди еще работают и как работают! И у них способностей иногда больше, чем у молодых. То есть очень сложно по-человечески сказать: 75, 70 или 65 лет [крайний возраст для сдачи экзамена]. 65 давайте вообще забудем", - считает Затлерс.

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что русский по национальности житель Латвии не обязательно поддерживает Владимира Путина или войну.

"Нам нужно понять, что люди могут думать по-разному, но могут жить вместе с одной целью – мир, спокойствие и развитие", - отметил Затлерс в программе "Открытый разговор".

При этом он отметил опасность, которая может исходить от тех граждан РФ в Латвии, которые не стали записываться на экзамен и подавать документы для продления ВНЖ.

"Потому что в чем опасность? Это значит, что они не хотят соблюдать никакой закон", - отметил Затлерс в программе "Открытый разговор".