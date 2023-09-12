"О чем молчит пропаганда": Как и зачем пропагандисты пытаются доказать, что ЕС зависит от США?

Государственные медиа и провластные блогеры в Беларуси и России регулярно утверждают, что Европа несамостоятельна в принятии любых решений и что ЕС полностью зависит от США.
RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда" белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала" (24tv.ua), в котором рассказывается, почему это утверждение неверно.
Опираясь на общеизвестные факты и данные соцопросов, журналисты опровергают основные "месседжи" пропагандистов из Беларуси и России - о полной политической, экономической и энергетической зависимости ЕС от США. Авторы эпизоды также обращают внимание на приемы, используемые пропагандой. В случае с ЕС и США, это манипуляции с высказываниями иностранных экспертов (часто фейковых).
Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.
Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).
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