Давление на границе с Беларусью растет: Пуятс предложит закрыть пропускной пункт Силене

В понедельник Государственная пограничная охрана предотвратила 103 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, при этом семи лицам было разрешено пересечь границу по гуманитарным соображениям, сообщила агентству LETA пограничная охрана.

В начале сентября, как и в конце августа, число перехваченных мигрантов из Беларуси на латвийской границе в течение нескольких суток превышало 100 человек.

Всего в этом году незаконное пересечение государственной границы было предотвращено 7959 раз, а по гуманитарным соображениям въезд в Латвию разрешен 325 лицам.

В прошлом году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь границу, 217 человек были пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции правительство 8 августа приняло решение объявить усиленный режим работы системы охраны границы с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях на границе с Беларусью.

Усиленный режим работы системы охраны границы заменил ранее установленную и несколько раз продленную правительством чрезвычайную ситуацию.

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