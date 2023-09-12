Давление на границе с Беларусью растет: Пуятс предложит закрыть пропускной пункт Силене

Для того, чтобы направить больше пограничников на охрану "зеленой" границы, начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс предложит правительству закрыть один из двух пропускных пунктов на границе с Беларусью - пропускной пункт Силене, сообщила в понедельник передача Panorāma.
В понедельник Государственная пограничная охрана предотвратила 103 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, при этом семи лицам было разрешено пересечь границу по гуманитарным соображениям, сообщила агентству LETA пограничная охрана.
В начале сентября, как и в конце августа, число перехваченных мигрантов из Беларуси на латвийской границе в течение нескольких суток превышало 100 человек.
Всего в этом году незаконное пересечение государственной границы было предотвращено 7959 раз, а по гуманитарным соображениям въезд в Латвию разрешен 325 лицам.
В прошлом году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь границу, 217 человек были пропущены в страну по гуманитарным соображениям.
В связи с давлением нелегальной иммиграции правительство 8 августа приняло решение объявить усиленный режим работы системы охраны границы с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях на границе с Беларусью.
Усиленный режим работы системы охраны границы заменил ранее установленную и несколько раз продленную правительством чрезвычайную ситуацию.
Смотрите интервью с Гунтисом Пуятсом на латышском языке:
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