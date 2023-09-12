Погранпереход Силене на границе с Беларусью планируется закрыть

В связи с давлением нелегальной иммиграции из Беларуси Министерство внутренних дел подготовило проект постановления о закрытии пограничного перехода Силене на границе с соседней страной.
За последние шесть дней пограничники предотвратили 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. За короткий период давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.
Чтобы предоставить лицам реальную возможность как въехать, так и подать заявление о предоставлении убежища в кратчайшие сроки, необходимо закрыть только один пункт пересечения границы - пункт пропуска Силене.
Для того чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на срочные поездки, связанные с трудовыми отношениями, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пропуска в Патерниеки продолжит работу.
В среднем за сутки через пункт пропуска в Силене въезжает 625 человек, выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.
Закрытие пограничного пункта в Силене будет способствовать перераспределению ресурсов пограничников для охраны зеленой границы.
"При уменьшении количества лиц, пересекающих границу между Латвийской Республикой и Беларусью, снижаются и соответствующие риски. Следует отметить, что открытая поддержка Беларусью войны против Украины рассматривается как дополнительный фактор риска и возможная мотивация для продолжения усилий Беларуси по дестабилизации ситуации на границе с Латвией", - говорится в аннотации к проекту решения министерства.
В настоящее время действуют два легальных пункта пограничного контроля на автомобильных дорогах и еще один на железной дороге.
Три пункта пропуска закрыты в связи с действиями Беларуси, которая направляет в Латвию потоки иммигрантов.
В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года в ряде административных территорий на границе с Беларусью действует усиленный режим охраны границы, пришедший на смену чрезвычайному положению, установленному правительством в августе 2021 года.
Принимая во внимание быстро растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, пограничники запросил дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.
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