Погранпереход Силене на границе с Беларусью планируется закрыть

За последние шесть дней пограничники предотвратили 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. За короткий период давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.

Чтобы предоставить лицам реальную возможность как въехать, так и подать заявление о предоставлении убежища в кратчайшие сроки, необходимо закрыть только один пункт пересечения границы - пункт пропуска Силене.

Для того чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на срочные поездки, связанные с трудовыми отношениями, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пропуска в Патерниеки продолжит работу.

В среднем за сутки через пункт пропуска в Силене въезжает 625 человек, выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.

Закрытие пограничного пункта в Силене будет способствовать перераспределению ресурсов пограничников для охраны зеленой границы.