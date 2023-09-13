Видео ⟩ Сломано два колеса: конфликт из-за полосы движения на ул. Юглас закончился серьезным ДТП

Серьезные повреждения получил автомобиль Toyota. Передняя часть машины раздавлена, а два колеса сломаны. К счастью, водитель не пострадал, несмотря на то, что врезался в дорожное ограждение и фонарный столб. Двое автолюбителей, попавших в ДТП, ехали в одном направлении в сторону Межциемса, но не поделили полосу движения.

"На перекрестке он врезался в меня здесь, сбоку. Мою машину повернуло и выбросило на обочину. Я перестроился из одного ряда в другой. Ему это не понравилось, он догнал меня и ударил. Он это не скрывает, сам говорит. И главное - он в машине с ребенком. Я его спрашиваю: тебе ребенка не жалко?" - рассказал водитель Toyota Александр.

Водитель Mercedes отвергает подобные утверждения и говорит, что виной всему утренняя суета в понедельник. Мужчина вез детей в школу, и случилось, как случилось.

К счастью, ни одному из участников аварии не потребовалась медицинская помощь. Пожарные спасатели помогли с приведением в порядок дороги и ее инфраструктуры, а правоохранители прибыли лишь примерно через два часа.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)