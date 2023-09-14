Художница Вия Целминя в Белом доме получила "Нобелевскую премию в области искусства"

Американская художница, графический дизайнер и преподаватель рисования Вия Целминя из Латвии получила награду Praemium Imperiale (Императорская премия), которую часто называют "Нобелевской премией в области искусства". Она учреждена в память о японском принце Такамацу Нобухито (1905–1987) и вручается ежегодно Японской художественной ассоциацией.
Вручение премии связано с выставкой "Вия Целминя|Герхард Рихтер. Двойное видение" в гамбургском Kunsthalle, где с мая по август этого года можно было оценить работы как Вии Целмини, так и немецкого художника Герхарда Рихтера. В сообщениях прессы эту выставку назвали "счастливым совпадением".
Японская художественная ассоциация присудила премию Praemium Imperiale в области скульптуры художнику Олафуру Элиассону (Исландия/Дания), в области архитектуры - Дьебедо Франсису Кере (Буркина-Фасо/Германия), в области музыки - композитору Уинтону Марсалису (США), в области театра и киноиндустрии - режиссеру Роберту Уилсону (США).
Вия Целминя родилась в 1938 году в Риге. По окончании Второй мировой войны, в 1945 году, она вместе с родителями бежала в Германию, а в 1948 году переехала в Индианаполис, США. Она изучала искусство в Школе искусств и дизайна Херрона (Herron School of Art and Design) при Университете Индианы, которую окончила в 1962 году.
В 1965 году Целминя получила степень магистра искусств (MFA) и работала преподавателем живописи в Калифорнийском университете в Ирвайне. Ее интерес к поп-арту и гиперреализму можно почувствовать в работах этого периода.
Персональные выставки и ретроспективы Вии Целмини прошли во многих музеях и галереях, в том числе в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке (Whitney Museum of American Art, 1973, 1993), в Галерее Дэвида Макки в Нью-Йорке (David McKee Gallery, 1983-2001), в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе (Museum of Contemporary Art, 1994), в Фонде современного искусства Картье в Париже (Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, 1995), в Институте современного искусства в Лондоне (Institute of Contemporary Arts), в Музее национального искусства в Мадриде (Museo Nacional de Arte Reina Sofia) и во многих других местах.
В 2019 году художница была награждена орденом Трех звезд III степени. Ознакомиться с работами Вии Целмини можно здесь.
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