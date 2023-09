Художница Вия Целминя в Белом доме получила "Нобелевскую премию в области искусства"

Персональные выставки и ретроспективы Вии Целмини прошли во многих музеях и галереях, в том числе в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке (Whitney Museum of American Art, 1973, 1993), в Галерее Дэвида Макки в Нью-Йорке (David McKee Gallery, 1983-2001), в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе (Museum of Contemporary Art, 1994), в Фонде современного искусства Картье в Париже (Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, 1995), в Институте современного искусства в Лондоне (Institute of Contemporary Arts), в Музее национального искусства в Мадриде (Museo Nacional de Arte Reina Sofia) и во многих других местах.