Художница Вия Целминя в Белом доме получила "Нобелевскую премию в области искусства"

Вручение премии связано с выставкой "Вия Целминя|Герхард Рихтер. Двойное видение" в гамбургском Kunsthalle, где с мая по август этого года можно было оценить работы как Вии Целмини, так и немецкого художника Герхарда Рихтера. В сообщениях прессы эту выставку назвали "счастливым совпадением".

Японская художественная ассоциация присудила премию Praemium Imperiale в области скульптуры художнику Олафуру Элиассону (Исландия/Дания), в области архитектуры - Дьебедо Франсису Кере (Буркина-Фасо/Германия), в области музыки - композитору Уинтону Марсалису (США), в области театра и киноиндустрии - режиссеру Роберту Уилсону (США).

Первая леди США Джилл Байден обращается к присутствующим. Белый дом, 12 сентября Фото: AP/Scanpix

Вия Целминя родилась в 1938 году в Риге. По окончании Второй мировой войны, в 1945 году, она вместе с родителями бежала в Германию, а в 1948 году переехала в Индианаполис, США. Она изучала искусство в Школе искусств и дизайна Херрона (Herron School of Art and Design) при Университете Индианы, которую окончила в 1962 году.