🍊Простой рецепт вкусного апельсинового бисквита к празднику

Для приготовления этого традиционного сицилийского блюда необходимы спелые и сочные апельсины - тогда можно добиться насыщенного цитрусового вкуса и аромата. Рецептом делится портал "Фокус" со ссылкой на Misya.
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 250 г сахара;
- 250 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 1 спелый апельсин;
- 50 мл молока;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции;
- 2 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление:
1. Апельсин помыть, удалить семечки и измельчить в блендере вместе с кожурой;
2. Сахар и яйца взбить до образования пены;
3. К взбитым сахару и яйцам добавить сливочное масло, молоко, ваниль и измельченный апельсин. Все хорошо перемешать;
4. Следом добавить муку и разрыхлитель;
5. Смешать все ингредиенты до получения однородной массы;
6. Тесто выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой;
7. Заранее разогреть духовку. Выпекать бисквит 40 минут при температуре 180 градусов;
8. Можно украсить глазурью, сахарной пудрой и дольками апельсина.
Приятного аппетита!
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