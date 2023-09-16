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🍊Простой рецепт вкусного апельсинового бисквита к празднику

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Бисквит. Иллюстративное фото
Бисквит. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/

Для приготовления этого традиционного сицилийского блюда необходимы спелые и сочные апельсины - тогда можно добиться насыщенного цитрусового вкуса и аромата. Рецептом делится портал "Фокус" со ссылкой на  Misya.

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 250 г сахара;
  • 250 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 спелый апельсин;
  • 50 мл молока;
  • 1 пакетик разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции;
  • 2 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление:

1. Апельсин помыть, удалить семечки и измельчить в блендере вместе с кожурой;

2. Сахар и яйца взбить до образования пены;

3. К взбитым сахару и яйцам добавить сливочное масло, молоко, ваниль и измельченный апельсин. Все хорошо перемешать;

4. Следом добавить муку и разрыхлитель;

5. Смешать все ингредиенты до получения однородной массы;

6. Тесто выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой;

7. Заранее разогреть духовку. Выпекать бисквит 40 минут при температуре 180 градусов;

8. Можно украсить глазурью, сахарной пудрой и дольками апельсина.

Приятного аппетита!

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