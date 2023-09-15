Анин: Перемен в РФ не будет, пока жив коллективный Путин

Когда это все закроют и ограничат, то, наверное, мы не сможем добиваться (таких показателей. - Ред.) И, может быть, медиа в изгнании придется закрывать. Но я к этому готов, потому что это не самая большая трагедия в череде сегодняшних трагедий. А будущее народа всегда зависит от воли самого народа. Если люди в России не хотят жить по-иному, не хотят знать правду, то как бы мы ни пытались делать свою работу хорошо, мы ничего сделать не сможем.

- Это очень пессимистичный прогноз. То есть изменений в ближайшее время не предвидится?

- Он не пессимистичный. Я лишь говорю о фактах. Еще раз - будущее народа зависит от самого народа, не от журналистов. Наша задача - рассказывать людям, что на самом деле происходит, что на самом деле представляет из себя власть, что на самом деле происходит в Украине, рассказывать про преступность этой войны, рассказывать про то, как российская власть не считается с жизнями собственных граждан, отправляет сотни тысяч просто на убой. А дальше уже дело граждан.

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