Уходящая с должности Меньгелсоне передумала вступать в "Новое Единство"

Уходящая с должности министр здравоохранения Лига Меньгелсоне отозвала свое заявление о вступлении в партию "Новое Единство".
Меньгелсоне пояснила, что во вторник, 12 сентября, она заполнила анкету для вступления в "Новое Единство", поскольку получила обещание обеспечить необходимое финансирование здравоохранения.
Теперь уходящему министру стало ясно, что финансирование не будет обеспечено, поэтому Меньгелсоне отозвала свое заявление о вступлении.
Также Меньгелсоне подтвердила LETA, что подала заявление о вступлении в "Новое Единство", поскольку ей была обещана должность министра здравоохранения.
На вопрос о возможности работы в кабинете будущего нового министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство"), если Абу Мери пригласит Меньгелсоне, действующий министр прямо не прокомментировал это, заявив, что это будет другой разговор.
Ранее сообщалось, что Лига Меньгелсоне написала заявление о вступлении в партию "Новое Единство", утверждала передача Panorāma в социальной сети Х (Twitter).
LTV: Bijusī @veselibasmin ministre Līga Meņģelsone uzrakstījusi iesniegumu par pievienošanos partijai "Jaunā Vienotība". pic.twitter.com/OhtS6Cdijq— LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 15, 2023
Как сообщает портал LSM.lv, LTV из своих источников получило информацию о том, что Меньгелсоне в пятницу, 15 сентября, в день, когда Сейм должен принять решение об утверждении нового правительства, написала заявление о желании присоединиться к коалиционной партии "Новое Единство".
Меньгелсоне на выборах в Сейм не баллотировалась. До того, как стать министром, она была гендиректором Латвийской конфедерации работодателей.
В уходящем правительстве Меньгелсоне была выдвинута на пост министра здравоохранения "Объединенным списком", но не входила в партии.
Ожидается, что в новом правительстве на посту министра здравоохранения ее сменит врач, депутат Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), который уже выразил готовность сотрудничать с Меньгелсоне.
Напомним, Меньгелсоне ранее заявляла, что на сравнительно короткое время в должности главы Минздрава она начала важные реформы, которые нельзя оставлять на полпути, поэтому, если она получит приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.
Как уже сообщалось, в новом правительстве восемь мест получит "Новое Единство", пять - Союз зеленых и крестьян и три - "Прогрессивные".
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