Организаторами конкурса Baltic Taste Award 2023 являются международная компания-организатор выставок BT 1, "Клуб поваров", Институт сельскохозяйственных ресурсов и экономики в сотрудничестве с Министерством земледелия. Цель конкурса - выявить продукты питания самого высокого качества, выделить лучшие в международном масштабе, способствовать узнаваемости производителей и их продукции, сотрудничеству специалистов предприятий общественного питания и производителей продукции.

Три продукта LIDO получили награды в конкурсе The Baltic Taste Award 2023 Фото: Publicitātes foto

Продукты питания в 10 различных номинациях оценивало международное жюри - ведущие европейские шеф-повара, бармены, сомелье и технологи пищевой промышленности.

Члены жюри провели "слепую" дегустацию за закрытыми дверями, оценили вкус, аромат, текстуру и внешний вид продукции, дали комментарии и рекомендации.

"Конкуренция на первой международной премии The Baltic Taste Award 2023 была впечатляющей как по разнообразию, так и по качеству продукции. Всего мы оценили 102 различных продукта, которые латвийские, литовские и эстонские производители представили на конкурсе. Золотыми медалями награждены 13 изделий, серебряными - 11 изделий и бронзовыми - 15 изделий", - о конкурсе Baltic Taste Award рассказывает Светлана Рышкова, шеф-повар и член правления "Клуба поваров".

Три продукта LIDO получили награды в конкурсе The Baltic Taste Award 2023 Фото: Publicitātes foto

"Мы довольны высокой оценкой продукции LIDO международными и местными дегустаторами. LIDO чаще всего ассоциируется с ресторанами, однако на полках магазинов мы также представляем широкий ассортимент продукции на разный вкус. (...) Продукты, получившие оценку на международном конкурсе The Baltic Taste Award 2023, представляют собой как классический ассортимент LIDO, так и ассортимент, соответствующий современным вкусовым тенденциям, сохраняющий также латвийские нюансы. Три полученные нами награды являются для нас стимулом продолжать участвовать в конкурсе Baltic Taste Award, - подчеркивает Рита Аузиня, председатель правления LIDO.