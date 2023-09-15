Три продукта LIDO получили награды в конкурсе The Baltic Taste Award 2023

На крупнейшей выставке пищевой промышленности стран Балтии Riga Food 2023 впервые в странах Балтии прошел престижный конкурс качества продуктов питания The Baltic Taste Award 2023. В конкурсе отбивная из свиной шейки LIDO в брусничном маринаде и свиной холодец по-домашнему завоевали серебряную и бронзовую награды в категории мясных продуктов соответственно, а пельмени LIDO с овощами - бронзу в категории веганских продуктов.
Организаторами конкурса Baltic Taste Award 2023 являются международная компания-организатор выставок BT 1, "Клуб поваров", Институт сельскохозяйственных ресурсов и экономики в сотрудничестве с Министерством земледелия. Цель конкурса - выявить продукты питания самого высокого качества, выделить лучшие в международном масштабе, способствовать узнаваемости производителей и их продукции, сотрудничеству специалистов предприятий общественного питания и производителей продукции.
Продукты питания в 10 различных номинациях оценивало международное жюри - ведущие европейские шеф-повара, бармены, сомелье и технологи пищевой промышленности.
Члены жюри провели "слепую" дегустацию за закрытыми дверями, оценили вкус, аромат, текстуру и внешний вид продукции, дали комментарии и рекомендации.
"Конкуренция на первой международной премии The Baltic Taste Award 2023 была впечатляющей как по разнообразию, так и по качеству продукции. Всего мы оценили 102 различных продукта, которые латвийские, литовские и эстонские производители представили на конкурсе. Золотыми медалями награждены 13 изделий, серебряными - 11 изделий и бронзовыми - 15 изделий", - о конкурсе Baltic Taste Award рассказывает Светлана Рышкова, шеф-повар и член правления "Клуба поваров".
"Мы довольны высокой оценкой продукции LIDO международными и местными дегустаторами. LIDO чаще всего ассоциируется с ресторанами, однако на полках магазинов мы также представляем широкий ассортимент продукции на разный вкус. (...) Продукты, получившие оценку на международном конкурсе The Baltic Taste Award 2023, представляют собой как классический ассортимент LIDO, так и ассортимент, соответствующий современным вкусовым тенденциям, сохраняющий также латвийские нюансы. Три полученные нами награды являются для нас стимулом продолжать участвовать в конкурсе Baltic Taste Award, - подчеркивает Рита Аузиня, председатель правления LIDO.
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