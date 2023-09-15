В субботу будет сухо и солнечно

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня составит +17...+21 градус.

В столице в субботу будет солнечно, ветер - южный от слабого до умеренного, столбики термометров в тени поднимутся до +20 градусов.

Вчера синоптики прогнозировали, что ночь на субботу будет самой холодной на этой неделе - от +2 градусов на востоке страны до +10 градусов на Курземском побережье.

Галерея: Осеннее настроение