В субботу будет сухо и солнечно

В субботу, 16 сентября, в Латвии будет малооблачно, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня составит +17...+21 градус.
В столице в субботу будет солнечно, ветер - южный от слабого до умеренного, столбики термометров в тени поднимутся до +20 градусов.
Вчера синоптики прогнозировали, что ночь на субботу будет самой холодной на этой неделе - от +2 градусов на востоке страны до +10 градусов на Курземском побережье.
Галерея: Осеннее настроение
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