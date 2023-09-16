Эрдоган: мы можем порвать с ЕС

Эрдоган добился от Брюсселя обещания возобновить начатые в 2005 году переговоры об участии Турции в ЕС в обмен на отмену блокировки присоединения Швеции к НАТО.

В начале этого месяца комиссар ЕС по расширению Оливер Вархели отправился в Турцию, отметив, что у членства "огромный потенциал", однако блоку необходимо видеть действия по вопросам прав человека перед возобновлением переговоров.

"ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС", - заявил Эрдоган.