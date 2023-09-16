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Эрдоган: мы можем порвать с ЕС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Siarhei Liudkevich/Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу обвинил Евросоюз (ЕС) в том, что он отдаляется от Турции, попытки которой присоединиться к блоку остановились.

Эрдоган добился от Брюсселя обещания возобновить начатые в 2005 году переговоры об участии Турции в ЕС в обмен на отмену блокировки присоединения Швеции к НАТО.

В начале этого месяца комиссар ЕС по расширению Оливер Вархели отправился в Турцию, отметив, что у членства "огромный потенциал", однако блоку необходимо видеть действия по вопросам прав человека перед возобновлением переговоров.

"ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС", - заявил Эрдоган.

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