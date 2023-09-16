Видео ⟩ Как проходило масштабное задержание мигрантов в Аглоне? Реконструкция погранохраны

Как отмечают в погранохране, утром в пятницу при исполнении служебных обязанностей в Аглоне были замечены два подозрительных автомобиля.

Водитель микроавтобуса Ford Transit не отреагировал на распоряжение сотрудников погранслужбы остановиться и увеличил скорость движения, создав безрассудной ездой угрозу жизни как себе, так и пассажирам, а также местным жителям. Было начато преследование, прозвучал предупредительный выстрел, но поскольку и он был проигнорирован - пограничники произвели выстрелы по колесам транспортного средства. В результате транспортное средство было остановлено и группа мигрантов задержана недалеко от железнодорожного вокзала Аглоны.

Правда, перед задержанием группа мигрантов и перевозчики пытались бежать, но были остановлены с помощью предупредительного выстрела.

На месте происшествия была задержана группа нелегальных иммигрантов - 14 граждан Индии, шесть сирийцев и два гражданина Бангладеш. В связи с организацией незаконного перемещения лиц и пособничеством незаконному пребыванию в Латвии задержаны также организаторы и соучастники преступления - один гражданин Индии, один - Испании и один - Пакистана.

По словам Кублицкиса, граница была пересечена в том месте, где установлен временный забор.

Мигрантам удалось пересечь границу, так как им помогли две организованные преступные группы: одна на территории Беларуси, другая - в Латвии.

Задержанные нарушители границы, 21 человек, в порядке нормативного регулирования, установленном усиленной системой пограничной охраны, возвращены в страну выезда.

В свою очередь, организаторам и пособникам преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что для борьбы с кризисом мигрантов Эстония и Литва направят в Латвию подкрепление.