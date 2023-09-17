Снова рекорды тепла: синоптики о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Латвии температура воздуха временами будет достигать +24...+27 градусов, прогнозируют синоптики.
Погоду будут определять в основном циклоны, идущие с северо-запада Европы, поэтому временами ожидаются дожди и порывистый ветер, чаще всего южный. Во вторник через Латвию с запада пройдет первая обширная область осадков, местами возможны грозовые дожди.
Температура воздуха ночью в основном будет не ниже +10 градусов, в понедельник утром будет холоднее, а в теплые ночи минимальная температура составит +13...+18 градусов.
Днем потеплеет до +17...+24 градусов, во вторник в центральных и восточных районах страны до +26 градусов, в пятницу и субботу - еще на градус больше. В связи с этим ожидаются новые рекорды тепла.
В субботу, 23 сентября в 9:50 утра наступит осеннее равноденствие, и в северном полушарии земли начнется астрономическая осень.
В период равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла. День и ночь во всем мире имеют примерно одинаковую продолжительность, поэтому это время часто называют равноденствиями.
Поскольку восходом и заходом Солнца называют момент, когда на горизонте появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не центр, и с учетом преломления света в атмосфере, 23 сентября продолжительность дня в Латвии еще на 11 минут превысить продолжительность ночи. Наиболее похожими друг на друга длительность дня и ночи будет 25 сентября, следует из данных портала timeanddate.com.
Солярные сезоны делятся в зависимости от продолжительности дня или солнечного света. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается примерно 6 августа и заканчивается 5 ноября, таким образом начало астрономической осени приходится на середину солярной.
Метеорологическая осень наступает, когда средняя температура воздуха ниже +15 градусов держится не менее пяти дней подряд. На некоторых станциях метеонаблюдения метеорологическая осень могла начаться 14 сентября, поскольку с этого дня по 18 сентября среднесуточная температура воздуха может быть ниже +15 градусов. В других регионах Латвии метеорологическое лето, вероятно, продлится до конца сентября, что станет самым поздним началом метеорологической осени в истории страны.
Галерея: Осень
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