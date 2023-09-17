Снова рекорды тепла: синоптики о погоде на следующей неделе

Погоду будут определять в основном циклоны, идущие с северо-запада Европы, поэтому временами ожидаются дожди и порывистый ветер, чаще всего южный. Во вторник через Латвию с запада пройдет первая обширная область осадков, местами возможны грозовые дожди.

Температура воздуха ночью в основном будет не ниже +10 градусов, в понедельник утром будет холоднее, а в теплые ночи минимальная температура составит +13...+18 градусов.

Днем потеплеет до +17...+24 градусов, во вторник в центральных и восточных районах страны до +26 градусов, в пятницу и субботу - еще на градус больше. В связи с этим ожидаются новые рекорды тепла.

В субботу, 23 сентября в 9:50 утра наступит осеннее равноденствие, и в северном полушарии земли начнется астрономическая осень.

В период равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла. День и ночь во всем мире имеют примерно одинаковую продолжительность, поэтому это время часто называют равноденствиями.