Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС забирать мигрантов из Италии

Как и каждым летом, остров Лампедуза, расположенный в 145 км к северу от Туниса, страдает от наплыва десятков тысяч мигрантов из Африки. Только с 11 по 13 сентября туда прибыло около 8500 человек на 199 судах. В результате число беженцев на Лампедузе превысило число жителей этого итальянского острова.

По данным Красного Креста, на утро 17 сентября в центре приема мигрантов на Лампедузе, рассчитанном на 400 человек, оставались 1500 человек. В течение дня их планируется перевезти на Сицилию и континентальную часть Италии.

Мелони призвала задействовать военно-морские силы

Джорджа Мелони призвала ЕС к скорейшему принятию необходимых мер. "Ситуация в Италии из-за наплыва мигрантов невыносимая. Будущее Европы зависит от способности Европы противостоять таким кризисам, как миграционный. Мы должны остановить неконтролируемую миграцию. Итальяно-тунисский миграционный договор должен быть как можно скорее распространен на другие североафриканские страны. Участвовать должны все страны ЕС. Простое перераспределение мигрантов и беженцев между странами Евросоюза не решит проблему ", - подчеркнула она.

15 сентября Мелони призвала создать европейскую миссию, чтобы остановить суда с мигрантами, направляющимися на Лампедузу, и в случае необходимости задействовать военно-морские силы. Урсула фон дер Ляйен в ответ на это предложила усилить наблюдение на море и с воздуха по линии Европейской погранслужбы Frontex. Она также поддержала инициативу изучить опции для расширения действующих миссий ВМС или согласования новых.