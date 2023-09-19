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Видео полиции ⟩ Как стражи порядка гонялись по улицам Саласпилса за агрессивным водителем

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В прошлую пятницу в Саласпилсе безответственный водитель пытался сбежать от полиции, сообщает передача Degpunktā.

По информации передачи, 47-летний водитель Honda местным муниципальным полицейским был уже хорошо известен.

Недавно мужчина остался без прав, так как управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Это не стало для мужчины препятствием, чтобы продолжать ездить.

Во второй половине дня в пятницу мужчина ехал на заправку, где патрулировали стражи порядка. Водитель начал бегство.

Во время погони мужчина направился в сторону кладбища Тилдеру. Местами скорость достигала 120 километров в час. Дальше путь лежал обратно в город. Преследование начали и несколько автомобилей Государственной полиции.

На улице Энергетикю водитель снизил скорость и был пойман. Он отказался выходить из машины, поэтому полицейским пришлось выбить окно со стороны водителя и вытащить мужчину из салона силой.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала десять административных процессов.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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