Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США

"Территориальная целостность государства - ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - отметил Зеленский, дав понять, о чем он будет говорить с трибуны ООН.

Позже украинский лидер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, а также военным руководством Соединенных Штатов. Запланированы и встречи с представителями американского бизнеса, журналистами, предстfвителями общественности. "Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - заявил Зеленский. Это уже второй его визит в США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В прошлый раз он посетил Вашингтон в декабре 2022 года. Джо Байден в феврале посетил Киев.