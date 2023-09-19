В Иманте убит мужчина; полиция просит отозваться очевидцев

По информации полиции, телесные повреждения были нанесены в Иманте, возможно, в период времени с 14 часов 6 сентября до 7 часов 7 сентября.

Государственная полиция просит отозваться жителей, располагающих любой информацией, которая может помочь в расследовании уголовного процесса, в том числе о месте и времени совершения преступления, а также вовлеченных лицах. Очевидцев просят связаться с полицией, позвонив по номеру телефона 67070837 или 110 или написав на электронную почту andis.kaulins@riga.vp.gov.lv!