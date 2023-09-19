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В Иманте убит мужчина; полиция просит отозваться очевидцев

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Пострадавший незадолго до преступления
Пострадавший незадолго до преступления Фото: Valsts policija

Рижское пардаугавское управление Государственной полиции Рижского региона начало уголовный процесс в связи с нанесением мужчине тяжких телесных повреждений, повлекших за собой его смерть.

По информации полиции, телесные повреждения были нанесены в Иманте, возможно, в период времени с 14 часов 6 сентября до 7 часов 7 сентября.

Государственная полиция просит отозваться жителей, располагающих любой информацией, которая может помочь в расследовании уголовного процесса, в том числе о месте и времени совершения преступления, а также вовлеченных лицах. Очевидцев просят связаться с полицией, позвонив по номеру телефона 67070837 или 110 или написав на электронную почту andis.kaulins@riga.vp.gov.lv!

Анонимность гарантируется.

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