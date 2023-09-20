В среду ожидаются порывистый ветер и дожди

В среду, 20 сентября, начиная с запада в Латвии усилится облачность, во многих регионах ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В Латгале сохранится солнечная погода, без осадков.
Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.
Воздух прогреется до +16...+19 градусов, в Латгале - до +21 градуса.
В Риге ожидается облачность и дождь. Порывы южного, юго-западного ветра составят 13 метров в секунду, температура воздуха - до +18 градусов.
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