В Воронеже из-за взрыва гранаты во время застолья погибли трое солдат РФ

Мужчин отправили в город Россошь Воронежской области для закупки оборудования, сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.

Во время командировки группа мужчин арендовала частный дом, где стала готовить шашлык. Во время застолья разгорелся конфликт, рассказали соседи региональному изданию "Блокнот Воронеж". "ВЧК-ОГПУ" также сообщил, что тем вечером мужчины злоупотребляли спиртным.

Из пяти человек двое перед взрывом ушли в дом, сообщает "Блокнот Воронеж". Telegram-канала "Осторожно, новости" пишет, что остальные трое мужчин "предварительно, вышли на веранду дома, повздорили, после чего один из них выдернул чеку".

По данным "Блокнот Воронеж", сотрудники службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия на следующее утро после того, как местные жители узнали о случившемся.

"Осторожно, новости" сообщали, что проживавшие в доме были военнослужащими. "ВЧК-ОГПУ" уточняет, что речь шла о военных Центрального военного округа. По данным Telegram-канала, взорвалась граната Ф-1.