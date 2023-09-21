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Украина сообщила об удачной атаке на военный аэродром в Крыму

rus.tvnet.lv
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с морскими силами в ночь на четверг, 21 сентября, нанесла сильный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму, сообщили онлайн-изданию УНН источники в СБУ.

По информации СБУ, удар достиг цели и причинил серьезный ущерб оборудованию. Сообщается, что на аэродроме находились не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ракетный комплекс "Панцирь".

Там же располагалась тренировочная база операторов дронов Mojaher. Эти дроны используются Россией как для координации авиаударов, так и в качестве ударных дронов.

"Для нанесения удара по противнику были использованы дроны, перегрузившие российскую ПВО, а затем были запущены ракеты "Нептун", - сказал источник. - Интересно, что даже российские Telegram-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери, пишут о как минимум 30 погибших солдатах".

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