Украина сообщила об удачной атаке на военный аэродром в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с морскими силами в ночь на четверг, 21 сентября, нанесла сильный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму, сообщили онлайн-изданию УНН источники в СБУ.
По информации СБУ, удар достиг цели и причинил серьезный ущерб оборудованию. Сообщается, что на аэродроме находились не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ракетный комплекс "Панцирь".
Там же располагалась тренировочная база операторов дронов Mojaher. Эти дроны используются Россией как для координации авиаударов, так и в качестве ударных дронов.
"Для нанесения удара по противнику были использованы дроны, перегрузившие российскую ПВО, а затем были запущены ракеты "Нептун", - сказал источник. - Интересно, что даже российские Telegram-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери, пишут о как минимум 30 погибших солдатах".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!