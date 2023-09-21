Кто сдал Юг? Би-би-си выяснила детали самого резонансного расследования в Украине

«Против нас действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й северо-кавказской армии, наиболее подготовленной, и где-то до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это очень много. Это и артиллерия, и все эти средства, которые есть в их составе. Плюс воздушный компонент — где-то до 140 самолетов, 60 вертолетов и корабельный состав их Черноморского флота», — рассказал генерал.

Также Соколов обратил внимание, что мосты, которые можно было взорвать, расположены на Чонгаре. Но на другом направлении через Армянск и Перекопск на Чаплинку или Каланчак мостов не было, и там для российской армии был проход через сушу в направлении Херсона и Новой Каховки.

«Крым же потому и полуостров, что имеет сухопутное соединение с материковой частью без мостов», — сказал генерал.

Военные, с которыми мы пообщались, утверждают, что силами и средствами, которые тогда были, сдержать российское наступление на Юге не было шансов.

«Готовиться надо было к войне, увеличивать количество бригад, создавать заблаговременно и тренировать ТРО, развивать ВПК, вооружать армию», — говорит в разговоре с Би-би-си представитель Генштаба.

В то же время Владимир Зеленский и представители его команды настроены более критично и настаивают на необходимости провести расследование и установить виновных.