Анализ ⟩ Язык и кулак ненависти. Опасно ли быть украинцем в Эстонии?

В начале сентября СМИ облетела новость о жутком случае в Германии: взрослый мужчина напал на украинского мальчика и напугал его до смерти. Причиной называется то, что ребенок говорил на украинском языке. Проявления ненависти по отношению к украинцам происходят, но до сведения полиции или прессы доходят немногие. Rus.Postimees выяснял, насколько опасно быть украинцем в Эстонии и кто из беженцев вызывает больше всего агрессии.
Вероятно, многие помнят, как летом прошлого года русскоязычный житель Таллинна, будучи изрядно подшофе, на пляже в Пирита стал выговаривать украинкам за их украинский язык. Он потребовал, чтобы женщины "говорили нормально". В итоге борец за "нормальный язык" наговорил себе на аннулирование постоянного вида на жительство.
Это один из самых громких случаев оскорблений по национальному признаку, но не единственный. Чаще всего такие ситуации, когда у русскоязычных жителей Эстонии возникают претензии к украинцам из-за их присутствия в стране, из-за войны и украинского языка, не доходят до прессы. Далеко не всегда они доходят и до полиции.
Чего-то настолько же серьезного, как нападение на ребенка в Германии, в Эстонии не зафиксировано. Правда, полиция признает, что отследить такой мотив нападения как "межнациональная рознь" удается далеко не всегда.
"Мы выделили дела, возбужденные за разжигание ненависти по национальному признаку - их было с февраля 2022 года десять. Однако, статистика может не давать полной картины, - сообщила нам пресс-служба Департамента полиции. - Некоторые дела были рассмотрены как нарушение общественного порядка, потому что невозможно было точно установить, что конфликтная ситуация возникла на межнациональной почве".
Украинские машины постоянно царапают
Одесситка Ирина живет в Ласнамяэ. В этом же районе живет много ее знакомых. Только за этот год ей трижды намеренно поцарапали машину. Машина с украинским регистрационным номером стояла у дома и ее приходилось каждый раз красить, потому что царапины были глубокие и машина начала бы ржаветь. Сомнений в том, что виной именно украинская регистрация, у Ирины нет: на боку ей чем-то острым рисовали знак Z.
Такие же царапины постоянно появляются и у ее соседей и знакомых. "В нашем дворе стоит еще Mitsubishi на украинских номерах, эту машину тоже царапали несколько раз", - говорит Ирина. Ее собственная машина теперь стоит под камерой на платной парковке. "Мне проще платить за парковку, чем в четвертый раз красить машину!".
Ирина говорит, что украинцы, машины которых постоянно царапают, подумывают о том, чтобы подать какое-то коллективное заявление в полицию и начать бороться с этим систематическим вандализмом сообща, так как отдельные заявления не дают никакого результата. Ирина подавала заявления в полицию трижды. Полицейские приезжали, брали записи с камер наблюдения во дворе, но ничем это не закончилось. "Тишина", - отозвалась Ирина о состоянии дела.
"Ты просто чувствуешь это в сотый раз"...
Rus.Postimees пообщался со многими представителями украинского сообщества Эстонии. Все они сталкивались с вербальной агрессией в свой адрес и знают, что оскорбления слышат время от времени члены их семьи, знакомые или подруги. Именно подруги, потому что, по нашим наблюдениям, в первую очередь оскорблениям подвергаются женщины, а преследованиям или буллингу в Сети - молодые девушки.
Все украинки, с которыми мы общались, отмечают, что научились пропускать злые реплики мимо ушей: на каждый роток не накинешь платок. Они признают, что зачастую такой случай оставляет очень неприятный осадок, но заявлять особо не о чем, так как человек не трогает тебя физически. Более того, грубость не всегда можно прямо связать с тем, что у тебя определенная национальность.
"Многие же не кричат тебе прямо, что ты украинка, поэтому я тебя ненавижу. Ты просто чувствуешь этот контекст, потому что подобное случается с тобой в сотый раз, - рассказала нам одна из живущих в Эстонии украинок. - Есть люди, которым наше присутствие в стране очень не нравится".
Украинка Александра подверглась в соцсетях откровенному буллингу несколько раз. В первый раз к симпатичной девушке пришел знакомиться некий Дмитрий и пригласил ее выпить кофе. Девушка посмотрела его профиль, обнаружила в нем георгиевские ленточки и от кофе в его обществе отказалась. Отказ вызвал у Дмитрия поток злобы и нецензурной брани. Александра заскринила его сообщения и заблокировала отправителя.
Второй раз Александра подверглась целенаправленному преследованию в Сети уже со стороны женщины. Украинка занимается оказанием услуг по уборке и мытью окон. Некая Екатерина А. стала писать во всех группах, где Александра размещала свои объявления об услугах, что Александра плохо моет окна да еще и ворует.
Гипотетически это могло быть правдой. Однако обычно, если человек (магазин, или ресторан - нужное подчеркнуть) оказывает нам плохие услуги, мы пишем конструктивный пост в соцсетях о том, что именно, когда и почему нас не устроило. Если у нас что-то крадут, мы обращаемся в полицию.
Александра утверждает, что никогда не встречалась с Екатериной и не оказывала ей услуги, и, соответственно, не могла у нее что-то украсть.
По ее словам, все попытки прояснить ситуацию и получить хоть какие-то доказательства обвинений проваливались.
Мы исходили из того, что обвинения клиента могут быть правдой, поэтому хотели узнать точку зрения Екатерины. Однако, нам не удалось с ней связаться - ее профиль был удален.
Александра говорит, что сама написала на Екатерину заявление в полицию, так как уверена в своей правоте и не хочет, чтобы в Сети ее безосновательно полоскали как воровку.
Девушка утверждает, что Екатерина не видела ее ни разу и не знает, что Александра работает абсолютно легально, платит налоги. "Я готова к разглашению, потому что она просто на ровном месте уничтожает мою репутацию!" - говорит Александра.
К счастью, не все нападки бывают настолько серьезными, что приходится обращаться к правоохранителям. Во многих случаях неприязнь чувствуется, но прямого ущерба не влечет.
Одна из наших собеседниц, Лилия, живет в Пярну. По ее словам, город в целом очень комфортный для беженцев, люди приветливые. Тем не менее, есть те, кто считает нужным постоянно вымещать свое недовольство присутствием украинцев, если у них есть такая возможность.
Лилия рассказала, что столкнулась с очень непрофессиональным и грубым поведением медсестры, когда попала в больницу. Лилия сама медик и уверена, что медсестра была неправа, но просто не могла скрыть своего недовольства украинцами. "Это было заметно и по высказываниям, и вообще по грубому отношению. Обычно медперсонал в Эстонии очень вежливый", - отметила наша собеседница.
В одном из сетевых магазинов, куда Лилия и ее дочь постоянно ходят, кассирша услышала однажды украинскую речь и после этого стала постоянно ругаться или к чему-то придираться, если украинки попадали на кассу в ее смену. Мы поинтересовались у Лилии, какие возможности есть у кассира, если ей не нравится покупатель, проявить свое неудовольствие.
"Ну, например, она постоянно ругалась на нас из-за того, что мы набираем овощи не в их пакеты, которые стоят денег, а в свои. Из-за этого собиралась большая очередь. Когда это повторилось бог знает в какой уже раз, нам пришлось позвать менеджера, который подтвердил, что мы можем пользоваться своими пакетами и ничего не нарушаем. Но она просто не могла оставить нас в покое".
"Я думаю, что скоро уеду домой"
Илья - единственный наш собеседник - мужчина. Он торгует украинской символикой у торгового центра в Таллинне.
Илья привык к тому, что время от времени его торговая точка становится местом притяжения тех, кого присутствие украинцев в стране злит.
Он признает, что когда стоишь с подобным товаром на улице, избежать провокаций по идейным соображения невозможно. "Бывает, что люди подходят и бубнят, что не нужно нам в Эстонии этих ваших флагов и Украины не нужно. Иногда они даже ко мне не подходят, а проходят мимо, но при этом громко ругаются, - рассказывает Илья. - Чаще всего это пожилые женщины, от которых никакого вреда нет, но они просто не могут пройти мимо. Я привык к их бубнежке".
По словам Ильи, он отдает себе отчет, что цепляться из-за флага или футболки с символикой к мужчине у людей возникает желание реже. Сам он не раз слышал от знакомых девушек, что им достается грубостей в их адрес гораздо чаще.
"Часто ли к тебе подходят с вопросом, почему ты не на фронте?", - спрашиваю я у Ильи. "Бывает, - отвечает молодой человек. - Я и сам не вполне знаю ответ на этот вопрос. Скорее всего, это страх. Мне очень страшно, но я уже так долго живу с мыслью, что мое место там, что почти созрел уехать. Я думаю, скоро уеду и отправлюсь записываться в армию".
Капитан полиции Маарья Пунак рассказала Rus.Postimees, что полиции известны случаи, когда украинцы подвергались буллингу в соцсетях. Но не все такие случаи доходят до полиции. По словам Пунак, когда буллинг заключается в издевательствах и оскорблениях, но прямого нападения не было, пострадавшие не заявляют об этом.
"Однако онлайн-полицейские следят за происходящим в Сети. У нас есть веб-констебль в эстонских группах украинцев в соцсетях, и есть украинец, который работает в PPA, чтобы помочь нам решать проблемы беженцев", - рассказала капитан-полиции.
Она призывает сообщать вэб-констеблю, если вы видите, что кого-то оскорбляют или призывают к насилию по национальному признаку: "При необходимости сотрудник полиции свяжется с автором ксенофобского поста и заставит его удалить, а в серьезных случаях может быть возбуждено дело".
Любая агрессия по отношению к какой-то группе людей должна быть чем-то вызвана. В случае с ненавистью, которую некоторые люди сегодня проявляют к украинцам, эта причина состоит не только в иных политических взглядах или в отношении к войне, но и в том, что эту ненависть целенаправленно подогревали.
Х**лы избили соседа до полусмерти!
Вероятно, многие помнят, что прошлом году, когда в Эстонию приехало много беженцев из Украины, в соцсетях со скоростью эпидемии стали распространяться всевозможные новости о том, что украинцы избили в том или другом городе Эстонии невинного местного жителя.
Эти новости репостили в соцсетях, они быстро становились вирусными. Людей пугало и возмущало "наглое поведение понаехавших", о котором они прочли в постах знакомых и незнакомых людей. Такие посты собирали много комментариев, кто-то решал вынести проблему на публику, поэтому много обращений стало поступать и к журналистам.
Люди писали в личные сообщения и на почту, звонили в редакции и требовали разобраться, почему полиция не реагирует на агрессию со стороны украинцев. Разобраться и найти виновного автор пробовала, но это не удалось ни разу: пострадавшими каждый раз оказывались не сами обратившиеся в редакцию, а какие-то коллеги и знакомые знакомых, которые не хотят рассказывать об этом сами.
Несмотря на все призывы в соцсетях рассказать свою историю, никто так и не пришел именно со своей историей. Никто не смог рассказать, как он лично пострадал, а полиция отказала ему в защите. Все случаи, которые автор обнаруживала, оказывались фейковыми. Увы, стремление сеять раздор никуда не делось.
Капитан полиции Маарья Пунак рассказала, что в начале войны было особенно много ложной информации, которая распространялась преднамеренно. "К сожалению, в соцсетях очень много агрессивных высказываний в отношении людей определенной национальности, расистских и гомофобных комментариев".
Особую озабоченность полиции вызывают истории, которые распространяются как слухи. "Если человек, поделившийся историей, не был сам причастен к происшествию, не стоит распространять такую информацию: лучше передать ее онлайн-полиции, которая сможет ее проверить", - говорит Пунак. У нас было много случаев распространения ложной информации, и это вызывает дополнительное напряжение в обществе.
Озлобленность - проблема общеевропейская
Случай в Германии, с которого мы начали эту историю, очень явно демонстрирует, что сегодня агрессию у некоторых жителей Европы вызывает именно украинская национальная принадлежность. В таких случаях нападающие сначала выясняли, правда ли перед ними украинцы, после чего следовало нападение без всякой другой причины.
"Мои дети играли недалеко от нашего дома. Тот человек привязался к ним, потому что они говорили на украинском языке. Он на русском языке назвал наших детей бандеровцами, обвинил их в войне и потребовал прекратить говорить по-украински. Он толкнул моего сына в канаву, тот поднялся, мужчина бросил в него стеклянную бутылку, а потом еще раз толкнул", – рассказала мама мальчика.
В этом случае десятилетний Даня в самом деле подвергался очень серьезному риску. На месте нападения течет неглубокая река. По словам матери, ее сын родился в рубашке: если бы он ударился головой о перила, он бы погиб. Более того, подозреваемый счел возможным напасть и на восьмилетнего брата Дани. На младшем ребенке он порвал вышиванку.
Прокуратура Нижней Саксонии возбудила дело по статье о покушении на убийство. Позднее прокуратура отказалась от версии с покушением, сообщив, что ребенок поранился сам.
По сообщению DW, следственные органы считают, что когда 10-летний мальчик стал выбираться из канала и забрался на стальные опоры, мужчина схватил ребенка за футболку. "Полиция предполагает, что именно поэтому подросток потерял равновесие и оказался в воде, глубина которой составляла около 20 сантиметров. Однако мальчик, у которого сложилось впечатление, что его толкнули в воду, не падал в канал, исходя из уточненных данных. Мужчина действительно бросил бутылку в сторону лежащего в канале подростка", - сказано в сообщении, с ссылкой на местную прокуратуру.
Живущие в этом городе украинцы говорят, что словесные оскорбления, провокации и неприличные жесты - довольно обычное дело в общении с некоторыми русскоязычными немцами, но на это они привыкли не обращать внимания. Однако нападений, тем более на детей раньше не происходило. Случай был настолько из ряда вон, что его взяло на контроль посольство Украины в ФРГ.
В Чехии месяц назад случилось ужасное нападение, в результате которого женщина оказалась в больнице. На парковке к двум украинкам подъехал автомобиль и сидевший за рулем мужчина спросил, правда ли, что они из Украины. Получив утвердительный ответ, он вышел из машины и напал на беженок. Одну из них он оттаскал за волосы, а другую избил так, что она оказалась в больнице без сознания с открытым переломом челюсти, переломами скулы и носа. Полицию и скорую помощь вызвали подоспевшие свидетели избиения.
По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, с начала 2022 года до августа текущего года было возбуждено десять дел о правонарушениях, связанных с разжиганием ненависти (статья 151 Пенитенциарного кодекса). Три случая разжигания ненависти, за которыми последовало административное производство, случились в реальной жизни, четыре - в социальных сетях.
В пяти случаях ненависть была направлена непосредственно против украинцев. Один инцидент был связан с расовой ненавистью, другой был направлен против представителя русского народа. Вчера, по всей вероятности, мы получили второй случай, когда буллинг был направлен против русской женщины из-за ее национальной принадлежности. В Таллинне подростки набросились на пожилую женщину, выкрикивая оскорбления.
Любое нападение или проявление вербальной агрессии из-за национальности, языка, цвета кожи, расы или ориентации одинаково недопустимы. Полиция Эстонии призывает всех, кто подвергается нападению из-за расизма, ксенофобии, гомофобии или на почве другого предубеждения, незамедлительно сообщать об этом по номеру 112. Если вы сразу не обратились в полицию, а рассказали свою историю позже, установить виновных будет невозможно.
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