Анализ ⟩ Язык и кулак ненависти. Опасно ли быть украинцем в Эстонии?

Он признает, что когда стоишь с подобным товаром на улице, избежать провокаций по идейным соображения невозможно. "Бывает, что люди подходят и бубнят, что не нужно нам в Эстонии этих ваших флагов и Украины не нужно. Иногда они даже ко мне не подходят, а проходят мимо, но при этом громко ругаются, - рассказывает Илья. - Чаще всего это пожилые женщины, от которых никакого вреда нет, но они просто не могут пройти мимо. Я привык к их бубнежке".

По словам Ильи, он отдает себе отчет, что цепляться из-за флага или футболки с символикой к мужчине у людей возникает желание реже. Сам он не раз слышал от знакомых девушек, что им достается грубостей в их адрес гораздо чаще.

"Часто ли к тебе подходят с вопросом, почему ты не на фронте?", - спрашиваю я у Ильи. "Бывает, - отвечает молодой человек. - Я и сам не вполне знаю ответ на этот вопрос. Скорее всего, это страх. Мне очень страшно, но я уже так долго живу с мыслью, что мое место там, что почти созрел уехать. Я думаю, скоро уеду и отправлюсь записываться в армию".

Капитан Маарья Пунак Фото: Andres Haabu