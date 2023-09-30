4 знака Зодиака, которые станут богаче в октябре-2023

Лев

Львам очень повезет в октябре, однако лишь при условии, что те будут трезво оценивать происходящее. Покупки, инвестиции - ко всему нужно подходить с особым умом и тщательно взвешивать все риски. Удача будет капризна и счастливый случай сработает не всегда. Но планеты предоставят Львам много выгодных возможностей.

Дева

Девы смогут воплотить многие мечты, в том числе и делового характера. Важно только запастись терпением и повысить свою квалификацию. Именно профессионализм станут основной увлечения доходов. По крайней мере, у этих людей получится сохранить уже имеющиеся средства, а приложив определенные усилия - заработать. Астрологи рекомендуют найти достойное применение финансам.

Скорпион

У Скорпионов в этом месяце будут удачны все сделки, начиная от продажи жилья или покупки автомобиля. Если такие покупки планировались давно, но не хватало средств, звезды подарят Скорпионам возможность исполнить мечту. В плане карьеры им придется поднапрячься, но приложенные усилия окупятся. Интуиция также подскажет решение в самых трудных финансовых, деловых и бытовых моментах.

Стрелец

Профессиональные дела Стрельцов начнут претерпевать изменения, однако - с высокой вероятностью - положительного характера. Появится больше свободы в работе, представятся варианты реализации новых идей, которые последнее время сдерживались. Основное - не нужно устраивать самому себе препятствий, сомневаясь в себе.