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В Яунмарупе под колесами Porsche погиб человек

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Лежащие на земле знаки "Пешеходный переход"
Лежащие на земле знаки "Пешеходный переход" Фото: Shutterstock

В воскресенье в Марупском крае в ДТП погиб человек, сообщает агентство LETA.

В воскресенье, 1 октября, в 11:30 в Яунмарупе Марупского края водитель автомобиля Porsche, возможно, двигаясь задним ходом, сбил человека, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 64 ДТП, в которых пострадали 14 человек, один погиб.

В сфере дорожного движения было вынесено 410 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 255 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде было возбуждено два дела об административном правонарушении и девять уголовных процессов.

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