Британская разведка: Россия готовится воевать в Украине еще несколько лет

Такой вывод Великобритания сделала, основываясь на проекте бюджета России на 2024 год, который предусматривает значительное увеличение расходов на военные цели.

В 2014 году расходы бюджета на оборону планируют увеличить с 3,9% до 6% от ВВП - на эти цели планируется выделить 10,8 триллиона рублей (103,7 миллиарда евро).

Экспреты британской военной разведки считают, что такие военные расходы Россия может позволить себе еще несколько лет. Однако это будет происходить за счет других секторов экономики.

В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением, что боевые действия в Украине продолжатся и в 2025 году.