Видео ⟩ Пенсионерка не может освободить квартиру от непрошеных жильцов - дочери и ее парня

Не имея возможности оплачивать счета за отопление, которые превышали 100 евро, она решила не оплачивать их до тех пор, пока долг не превысит 700 евро и она не получит уведомление о передаче дела в суд.

Аусма решила отказаться от муниципального жилья и сделала это в марте прошлого года, но ситуация осложняется тем, что в квартире по-прежнему проживают ее дочь и ее парень, которые, похоже, не осознают необходимость искать новое жилье или начать платить по счетам.

Более того, пенсионерка переехала к своему сыну и больше не имеет ключей от квартиры. Женщина отдала их дочери, поэтому передать ключи в муниципалитет больше не может.

Поскольку квартира не освобождена, в ее почтовый ящик ежемесячно приходят счета за коммунальные услуги, и долг растет.

Почему муниципалитет не помог ей избавиться от нежелательных жильцов и как муниципальная компания рекомендует решать проблему счетов за отопление, смотрите в видеосюжете!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu