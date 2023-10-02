Видео ⟩ Пенсионерка не может освободить квартиру от непрошеных жильцов - дочери и ее парня

Пенсионерка Аусма прожила в муниципальном многоквартирном доме в поселке Марциена почти 20 лет. Она всегда сама обеспечивала и обогревала свой дом дровами. Два года назад женщина была удивлена, когда получила ежемесячный счет с требованием оплатить еще и центральное отопление, сообщает программа Bez Tabu.
Не имея возможности оплачивать счета за отопление, которые превышали 100 евро, она решила не оплачивать их до тех пор, пока долг не превысит 700 евро и она не получит уведомление о передаче дела в суд.
Аусма решила отказаться от муниципального жилья и сделала это в марте прошлого года, но ситуация осложняется тем, что в квартире по-прежнему проживают ее дочь и ее парень, которые, похоже, не осознают необходимость искать новое жилье или начать платить по счетам.
Более того, пенсионерка переехала к своему сыну и больше не имеет ключей от квартиры. Женщина отдала их дочери, поэтому передать ключи в муниципалитет больше не может.
Поскольку квартира не освобождена, в ее почтовый ящик ежемесячно приходят счета за коммунальные услуги, и долг растет.
Почему муниципалитет не помог ей избавиться от нежелательных жильцов и как муниципальная компания рекомендует решать проблему счетов за отопление, смотрите в видеосюжете!
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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