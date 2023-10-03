"Латвия погружается во все большее болото". Циновска продает квартиру и покинет страну

"К сожалению, Латвия стала для людей очень недоброжелательной, поэтому ничего другого не остается, как уехать. Да, я готова остаться и работать в Украине", - говорит Жаклина.

Жаклина ровно год назад отправилась в Украину, чтобы в документальных фильмах запечатлеть происходящее в стране. Там она прожила десять месяцев, была даже на передовой и теперь готова вернуться. Причем надолго.

"Миру нужно видеть, что сейчас на самом деле происходит в Украине. Не только получать информацию о ситуации на фронте, а смотреть на все намного шире. Узнать, как живут люди, что они думают, как меняется их мышление в обстоятельствах войны, а также как, например, в войне страдают домашние животные. В Латвии я уже сделала достаточно, а в Украине открываются новые горизонты, новые возможности, где я могу применить свой опыт и профессионализм. Это новый и очень интересный вызов.

К сожалению, нынешняя ситуация в Латвии неблагоприятна для творческих людей, поэтому приходится искать другие возможности. Латвия, где нет даже войны, погружается во все большее болото.

В Латвии, к сожалению, не все хорошо, и это некомпетентное правительство только усугубляет ситуацию, роста страны не происходит. Я просто не могу больше этого терпеть, я устала от этой ситуации!" - заявила Жаклина Циновска.

Чтобы погасить финансовые обязательства перед Латвией, Жаклина продает свою квартиру, которую купила в 1995 году. "Это моя первая недвижимость, которую я купила, когда одновременно работала на семи разных работах!".

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