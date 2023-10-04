Убытки в 230 тыс. евро: глава компании получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

Налоговая и таможенная прокуратура и обвиняемые заключили мировое соглашение о признании вины и наказании. Ответственное должностное лицо компании было признано виновным и приговорено к одному году лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также обвиняемый лишен права занимать должность члена правления коммерческой компании сроком на год. Решение вступило в законную силу.

Согласно обвинительному заключению, осужденный, будучи председателем правления и фактическим руководителем компании, движимый корыстными побуждениями, решил обеспечить необоснованное исключение компании из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), и не декларировать в Службе государственных доходов (VID) сделки, облагаемые НДС, а также их стоимость, чтобы SIA могло скрыть сделки, облагаемые НДС, и избежать уплаты налога.

Осужденный организовывал хозяйственную деятельность предприятия и отвечал за подачу деклараций по НДС, расчет налога и уплату его в государственный бюджет. С февраля 2015 года по январь 2018-го он скрыл облагаемые НДС сделки компании, общая стоимость которых составила 1 082 713 евро без учета НДС, избежав уплаты налога и причинив государству убытки на сумму 227 369 евро.

Подсудимый признал свою вину и полностью возместил запрошенную компенсацию ущерба в размере 227 369 евро.