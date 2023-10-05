Инфлюенсер Яна Брук с подругой отправилась в ломбард, чтобы выяснить стоимость своего обручального кольца и избавиться от него, рассказывает программа "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra).
"Хочу получить хотя бы немного". Яна Брук отправилась в ломбард, чтобы узнать стоимость своего свадебного кольца
"Хочу сдать свои кольца и получить как минимум какие-то деньги", - так пояснила девушка свое решение. Яна хочет освободиться от всего, что ее связывало с бывшим возлюбленным Давидом.
Брук вспоминает, что в свое время хотела выгравировать особое послание на паре колец. "Хорошо, что мы не выгравировали на нем ничего, возможно, ломбарду оно сгодится".
Яна хотела узнать, сколько стоит помолвочное кольцо. Сотрудник ломбарда сообщил, что, по приблизительным оценкам, оно стоит 31 евро 60 центов. "Я поняла, что этого мало, к тому же захотела оставить его на память", - говорит она.
В свою очередь, стоимость обручального кольца составила около 56 евро. Яна сказала, что надеялась, что стоимость будет выше. Зная, чтоона больше никогда это кольцо не увидит и не сможет выкупить, девушка призналась, что ей немного жаль.
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