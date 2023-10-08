Распространено опасение, что пользоваться кусковым мылом небезопасно, потому что на его поверхности остаются болезнетворные бактерии, попавшие туда при предыдущем использовании. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснован ли такой страх.
Правда ли, что использование кускового мыла негигиенично, поскольку на нём скапливаются опасные бактерии?
От использования кускового мыла предостерегают сайты больниц и поликлиник, а также муниципальные ресурсы. Официальный сайт телепрограммы "Жить здорово" с Еленой Малышевой сообщает: "На кусковом мыле сохраняются микробы — источники инфекций. Причём те микробы, которые живут на антибактериальном мыле, очень устойчивые. Только одна замена твёрдого мыла на жидкое в десять раз снизила возникновение инфекций в больницах". Портал "Так здорово" также предупреждает, что лучше использовать жидкое мыло, так как "на кусковом может оставаться грязь". Ресурсы о здоровье рассказывают, что "некоторые из рассматриваемых микробов, обнаруженных в мыле, могут включать бактерии: кишечную палочку, сальмонеллу и шигеллу — и вирусы, такие как норовирус, ротавирус и стафилококк (на самом деле это тоже бактерия. — Прим. ред.)". Русскоязычная "Википедия" в статье "Мытьё рук" также предостерегает: "Твёрдое кусковое мыло может сохранять на своей поверхности бактерии, оставшиеся от предыдущего использования".
Бактерии окружают нас повсюду, они есть не только в местах, которые на вид кажутся нам загрязнёнными. Всего на планете насчитывается не менее 5*1030 бактерий, их биомасса превышает суммарную биомассу всех животных и растений. Учёные склоняются к тому, что в здоровом человеческом организме микроорганизмов даже больше, чем клеток самого организма. На каждом квадратном сантиметре кожи обитает примерно 10 млн бактерий. Бóльшая их часть не опасна — они относятся или к непатогенным (то есть не вызывают заболевание, а могут, напротив, защищать организм), или к условно-патогенным (естественные обитатели организма, вызывают заболевания только при снижении иммунитета). По данным Агентства исследований и оценки качества медицинского обслуживания США, менее 1% всех существующих в мире бактерий могут вызвать какое-то заболевание, остальные полезны организму — они помогают переваривать пищу, убивают опасные микроорганизмы и участвуют в синтезе необходимых витаминов. Микробиолог Джон Хайнц объясняет: "Когда вы моете руки, вы не пытаетесь избавиться от всех бактерий. Вы просто пытаетесь уменьшить количество [опасных] бактерий, чтобы дать вашей иммунной системе шанс на борьбу".
Специалисты Джорджтаунского университета (США) исследовали 14 кусков мыла, которое использовалось в частных домах. Наибольшее количество микробов обнаружилось на тех кусках, которыми чаще пользовались и которые оставались влажными между использованиями. На тех, которые успевали высыхать, бактерий было меньше. В основном микроорганизмы были представлены колониями условно-патогенного сапрофитного стафилококка и различными семействами энтеробактерий. Сапрофитный стафилококк чаще всего обитает в области гениталий и мочеиспускательного канала, при снижении иммунитета он вызывает цистит и уретрит. А энтеробактерии, с одной стороны, составляют значительную часть нормальной микрофлоры кишечника, с другой — некоторые представители этой группы, такие как E. coli (кишечная палочка), сальмонеллы, иерсинии (чумная палочка) или шигеллы опасны для человека. То есть, если предположить, что этими кусками мыла чаще всего пользовались именно для очистки кожи рук после пользования уборной, то бактерии, обитающие в мочевых путях и кишечнике, логично оказались самыми распространёнными на мыле.
Индийские учёные решили исследовать куски мыла уже не в обычных домах, а в учреждениях здравоохранения, а именно — в 18 стоматологических клиниках. Все 32 образца, которые они изучали, содержали на своей поверхности микроорганизмы:
- на 100% исследованных образцов обнаружили эпидермальный стафилококк (как видно из названия, обитает на коже людей и не представляет никакой опасности, если не попадает в кровь к людям с ослабленным иммунитетом);
- 87% изученных кусков содержали клебсиеллы — большинство штаммов относятся к нормальной микрофлоре кишечника, некоторые опасны и могут вызывать пневмонию, инфицировать мочеполовые пути, влагалище, матку, а также быть причиной острых кишечных инфекций;
- 78% имели на своей поверхности E. coli (большинство штаммов кишечной палочки безвредны, но некоторые могут вызывать тяжёлое пищевое отравление);
- 56% содержали стафилококк лимонно-жёлтый, ещё 19% — золотистый; оба типа относятся к патогенным микроорганизмам и вызывают опасные заболевания (менингит, пневмонию, эндокардит и сепсис).
Также исследователи обнаружили два вида грибков, которые в первую очередь опасны для людей с ослабленным иммунитетом, а также ещё два вида бактерий, одна из которых характерна для микрофлоры толстой кишки, а вторая — для поверхности кожи.
Однако повода тут же выбрасывать кусковое мыло и покупать жидкое нет. Авторы обоих исследований лишь изучали, какие бактерии есть на поверхности мыла. Могут ли они заразить человека, который помоет руки таким куском, — другой вопрос. Ответ на него ещё в 1988 году попытались найти специалисты из компании Dial, крупного производителя средств гигиены, представившего в том числе первое в мире антибактериальное мыло. Они взяли кусковое мыло, смочили его водой до небольшого размягчения, чтобы имитировать условия, когда одним и тем же куском часто моют руки, а затем обработали образцы колониями двух бактерий (кишечной и синегнойной палочки) в концентрации, в 70 раз превышающей обнаруженную учёными на реально использовавшихся образцах. Затем 16 добровольцам предложили вымыть руки этим загрязнённым мылом. После мытья их кисти изучили на наличие бактерий — выяснилось, что даже серьёзно завышенная концентрация не оставила на них вредных микроорганизмов.
Аналогичные результаты продемонстрировало и другое, более раннее исследование, проведённое специалистами компании Procter & Gamble. Вместо синегнойной палочки учёные тогда использовали другую патогенную бактерию — золотистый стафилококк, а также уже упомянутую E. coli. На руках после мытья загрязнённым мылом болезнетворных бактерий не оставалось. Элизабет Ко, старшая преподавательница биологии в Бостонском университете (США), объясняет это тем, что все патогенные микроорганизмы во время вспенивания мыла переходят с поверхности куска на образованную пену, а затем покидают руки вместе с ней при смывании водой. Татьяна Петухова, доктор медицины, дерматолог в медицинских центрах Weill Cornell Medicine и NewYork-Presbyterian, добавляет: если у вас настолько снижен иммунитет, что бактерии с кожи способны нанести вред организму, то вероятнее, что вы пострадаете от собственной флоры кожи, чем занесёте что-то с куска мыла. Филип Тирно, клинический профессор микробиологии и патологии, резюмирует: "Даже если куском мыла пользуются несколько человек, звёзды должны идеально сойтись, чтобы вы заболели. Например, если вы перенесли патоген с поверхности мыла на руки, но при этом не помыли их тщательно и не смыли патоген, а затем сразу же съели что-то этими руками или облизали пальцы, то в теории у вас есть шанс заболеть". Дерматолог Уитни Боу в комментарии для National Public Radio подтвердила, что никогда в своей практике не встречала ни одного пациента, заразившегося чем-то от мытья рук кусковым мылом.
Более того, кусковое мыло эффективно защищает не только от бактерий, но и от вирусов, показало совместное американско-канадское исследование. В качестве тестовых микроорганизмов использовалась всё та же кишечная палочка, а также лабораторно подготовленный вирус, имитирующий Эболу, но не вызывающий её симптомов. Учёные пригласили 18 добровольцев, обработали им руки раствором, содержащим патогены, а затем попросили помыть руки одним из трёх способов: мылом, дезинфицирующим раствором или водой с хлором. Мытьё рук с мылом с точки зрения удаления патогенов с поверхности неповреждённой кожи показало результат, сравнимый с дезинфекцией и ополаскиванием хлоркой.
Памятка по мытью рук, подготовленная экспертами Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает, что и кусковое, и жидкое мыло одинаково эффективны — нет никакой разницы, каким из них вы будете мыть руки. Эту оценку подтверждают и специалисты из канадского Университета МакГилла, подчёркивающие, что жидкое мыло при этом наносит куда больший вред экологии: углеродный след его производства примерно на 25% больше, чем у кускового, расход обычно выше, а также обычно оно продаётся в пластиковой таре, которая не всегда подлежит переработке.
Таким образом, хотя многие виды бактерий на кусковом мыле действительно остаются после использования, они эффективно смываются водой после того, когда следующий использующий этот кусок намылит руки и создаст пену. Ни один опыт не показал вероятность переноса бактерий на руки с куска мыла, даже заранее обработанного большим количеством микроорганизмов.
Большей частью неправда
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