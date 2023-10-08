Правда ли, что использование кускового мыла негигиенично, поскольку на нём скапливаются опасные бактерии?

Однако повода тут же выбрасывать кусковое мыло и покупать жидкое нет. Авторы обоих исследований лишь изучали, какие бактерии есть на поверхности мыла. Могут ли они заразить человека, который помоет руки таким куском, — другой вопрос. Ответ на него ещё в 1988 году попытались найти специалисты из компании Dial, крупного производителя средств гигиены, представившего в том числе первое в мире антибактериальное мыло. Они взяли кусковое мыло, смочили его водой до небольшого размягчения, чтобы имитировать условия, когда одним и тем же куском часто моют руки, а затем обработали образцы колониями двух бактерий (кишечной и синегнойной палочки) в концентрации, в 70 раз превышающей обнаруженную учёными на реально использовавшихся образцах. Затем 16 добровольцам предложили вымыть руки этим загрязнённым мылом. После мытья их кисти изучили на наличие бактерий — выяснилось, что даже серьёзно завышенная концентрация не оставила на них вредных микроорганизмов.

Аналогичные результаты продемонстрировало и другое, более раннее исследование, проведённое специалистами компании Procter & Gamble. Вместо синегнойной палочки учёные тогда использовали другую патогенную бактерию — золотистый стафилококк, а также уже упомянутую E. coli. На руках после мытья загрязнённым мылом болезнетворных бактерий не оставалось. Элизабет Ко, старшая преподавательница биологии в Бостонском университете (США), объясняет это тем, что все патогенные микроорганизмы во время вспенивания мыла переходят с поверхности куска на образованную пену, а затем покидают руки вместе с ней при смывании водой. Татьяна Петухова, доктор медицины, дерматолог в медицинских центрах Weill Cornell Medicine и NewYork-Presbyterian, добавляет: если у вас настолько снижен иммунитет, что бактерии с кожи способны нанести вред организму, то вероятнее, что вы пострадаете от собственной флоры кожи, чем занесёте что-то с куска мыла. Филип Тирно, клинический профессор микробиологии и патологии, резюмирует: "Даже если куском мыла пользуются несколько человек, звёзды должны идеально сойтись, чтобы вы заболели. Например, если вы перенесли патоген с поверхности мыла на руки, но при этом не помыли их тщательно и не смыли патоген, а затем сразу же съели что-то этими руками или облизали пальцы, то в теории у вас есть шанс заболеть". Дерматолог Уитни Боу в комментарии для National Public Radio подтвердила, что никогда в своей практике не встречала ни одного пациента, заразившегося чем-то от мытья рук кусковым мылом.