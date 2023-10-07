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По Израилю нанесен массированный ракетный удар. Премьер: "Мы находимся в состоянии войны"

Дополнено в 14:30
Deutsche Welle rus.tvnet.lv
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Последствия удара по Израилю
Последствия удара по Израилю Фото: dpa/scanpix
  • В Израиле введено чрезвычайное положение
  • Премьер-министр: Израиль находится в состоянии войны, а не просто эскалации
  • Армия обороны Израиля наносит ответные удары по сектору Газа

Десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. В результате обстрелов уже погибли как минимум 22 человека, ранены еще около 500, пишут DW и другие мировые СМИ.

По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах.

Введено чрезвычайное положение

Министр нацбезопасности Израиля объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Власти постановили выйти на службу всем добровольцам.

При этом взять под контроль границу с сектором Газа они не могут. Комиссар полиции Коби Шабтай заявил, что знает "о мирных жителях, которые забаррикадировались в самых разных местах. Мы призываем всех оставаться за закрытыми дверями, в конце концов мы доберемся до всех. Мы переходим от одного места столкновений к другому.

Немало террористов убито. К сожалению, есть жертвы и среди наших сил, и среди мирных жителей, находившихся поблизости. Я призываю общественность проявить сдержанность и терпение и запереться в своих домах", - говорит он.

Премьер-министр: Израиль находится в состоянии войны, а не просто эскалации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением: "Мы в состоянии войны, а не военной операции. ХАМАС предпринял смертоносное и неожиданное нападение на государство Израиль и его граждан. Прежде всего я отдал приказ очистить израильские поселения от террористов, которые туда проникли и распорядился о крупномасштабной мобилизации резервистов. Враг заплатит невиданную цену".

Армия обороны Израиля наносит ответные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в субботу 7 октября, объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Он распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны.

"ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств.

ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса"

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал удары "днем великой революции". "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится на сайте военного крыла.

Палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан объявили также состояние общей боевой готовности. Они призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев".

Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".

Начинается контртеррористическая операция "Железные мечи"

Представитель армии обороны Израиля заявил СМИ, что сегодня по Израилю было выпущено более 2200 ракет, ХАМАС атаковал с суши, моря и воздуха, сейчас бои ведутся как минимум в семи местах.

Израильская армия начинает контртеррористическую операцию "Железные мечи".

Город Сдерот захвачен: есть жертвы среди мирного населения

В израильский город Сдерот проникли вооруженные боевики ХАМАС. Израильские журналисты сообщили, что в результате проникновения боевиков в городе есть первые жертвы среди гражданского населения. Пока нет информации о точном количестве вооруженных террористов, однако боевые действия в городе продолжаются.

Захват техники боевиками

Также сообщается, что боевикам "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) удалось захватить несколько бронированных машин израильской армии, пишет Русская служба ВВС.

Случаи, когда израильские военные оставляют технику или позволяют боевикам отбить ее, чрезвычайно редки.

Пока неясно, каким образом боевикам это удалось.

Еще одна особенность нынешней эскалации в том, что несколько ракет были выпущены с палестинской территории в сторону Иерусалима.

Обычно ХАМАС крайне осторожен, так как в Иерусалиме проживают тысячи палестинцев и находится мусульманская святыня - мечеть Аль-Акса.

Провал израильских спецслужб

По данным Армии обороны Израиля, боевики проникли на территорию Израиля по суше, по морю и по воздуху, пишет Русская служба ВВС.

"Это комбинированный налет, осуществленный по воздуху с использованием парапланов, по морю и по земле. Мы ведем бои в районах вокруг сектора Газа", — заявил представитель израильской армии Ричард Хехт.

Сообщается, что вооруженные палестинцы замечены на улицах израильского города Сдерот, который находится буквально в километре от ближайшего участка границы Израиля с Сектором Газа.

Хехт подтвердил, что в Израиле есть жертвы, но подробностей не привел. Также он отказался прокомментировать сообщения о том, что десятки израильтян попали в плен к палестинцам.

Эксперты отмечают, что нападение ХАМАС выглядит тщательно спланированным и хорошо скоординированным, и, судя по всему, готовилось в обстановке полной секретности.

"Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны - наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам", - считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.

ХАМАС захватил израильских военных. Сколько именно, неизвестно

В соцсетях появляется много кадров, на которых, как утверждается, запечатлены захваченные в плен израильские военные.

При этом многие из них одеты не в военную форму, а в гражданскую одежду, некоторые — полураздеты, сообщает Русская служба ВВС в Telegram-канале.

Проверить подлинность этих записей пока невозможно. О том, что захваченные люди могут быть военнослужащими израильской армии, можно судить только по комментариям в самих публикациях.

На некоторых фотографиях и видео есть женщины.

По сообщениям в соцсетях, захваченных израильских военных вывозят на машинах в Сектор Газа.

Представители израильских властей сказали Би-би-си, что пока не могут проверить подлинность этих сообщений.

Представитель ХАМАС сказал Al Jazeera, что захваченных израильтян считают не заложниками, а военнопленными.

Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.

В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.

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