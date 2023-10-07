По Израилю нанесен массированный ракетный удар. Премьер: "Мы находимся в состоянии войны"

Эксперты отмечают, что нападение ХАМАС выглядит тщательно спланированным и хорошо скоординированным, и, судя по всему, готовилось в обстановке полной секретности.
"Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны - наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам", - считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.
Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.
ХАМАС захватил израильских военных. Сколько именно, неизвестно
В соцсетях появляется много кадров, на которых, как утверждается, запечатлены захваченные в плен израильские военные.
При этом многие из них одеты не в военную форму, а в гражданскую одежду, некоторые — полураздеты, сообщает Русская служба ВВС в Telegram-канале.
Проверить подлинность этих записей пока невозможно. О том, что захваченные люди могут быть военнослужащими израильской армии, можно судить только по комментариям в самих публикациях.
На некоторых фотографиях и видео есть женщины.
По сообщениям в соцсетях, захваченных израильских военных вывозят на машинах в Сектор Газа.
Представители израильских властей сказали Би-би-си, что пока не могут проверить подлинность этих сообщений.
Представитель ХАМАС сказал Al Jazeera, что захваченных израильтян считают не заложниками, а военнопленными.
Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.
В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.