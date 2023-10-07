По Израилю нанесен массированный ракетный удар. Премьер: "Мы находимся в состоянии войны"

Эксперты отмечают, что нападение ХАМАС выглядит тщательно спланированным и хорошо скоординированным, и, судя по всему, готовилось в обстановке полной секретности.

"Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны - наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам", - считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.

ХАМАС захватил израильских военных. Сколько именно, неизвестно

В соцсетях появляется много кадров, на которых, как утверждается, запечатлены захваченные в плен израильские военные.

При этом многие из них одеты не в военную форму, а в гражданскую одежду, некоторые — полураздеты, сообщает Русская служба ВВС в Telegram-канале.

Проверить подлинность этих записей пока невозможно. О том, что захваченные люди могут быть военнослужащими израильской армии, можно судить только по комментариям в самих публикациях.

На некоторых фотографиях и видео есть женщины.

По сообщениям в соцсетях, захваченных израильских военных вывозят на машинах в Сектор Газа.

Представители израильских властей сказали Би-би-си, что пока не могут проверить подлинность этих сообщений.

Представитель ХАМАС сказал Al Jazeera, что захваченных израильтян считают не заложниками, а военнопленными.