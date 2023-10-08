Штормовой ветер, скорость которого местами превышает 30 метров в секунду, не утихает, поэтому количество заявок о повреждении электролиний и время, необходимое для их устранения, увеличивается. Кроме того, во многих местах оперативные бригады АО Sadales tīkls не могут проводить работы по соображениям безопасности, сообщил агентству LETA представитель предприятия Марк Скуиньш.
Фото и видео ⟩ Итоги бури: без электричества остается около 10 000 домохозяйств; ремонтные работы могут затянуться
К 14:00 в воскресенье электроснабжение было нарушено примерно у 10 000 потребителей по всей стране, и ситуация постоянно менялась.
Галерея: Последствия бури в центре Риги и в Агенскалнсе
Во многих местах повалившиеся деревья вырваны с корнями, что затрудняет доступ к местам повреждений. По всей Латвии работники Sadales tīkls и дополнительно привлеченный персонал работают в круглосуточном режиме.
Галерея: Верманский сад после бури
Из-за сложных условий в некоторых случаях время, необходимое для устранения повреждений, может превышать 48 часов.
В соседней Эстонии ситуация еще более сложная - число оставшихся без электричества домохозяйств в воскресенье днем приближалось к 30 000, отметил Скуиньш.
Галерея: Последствия бури в Агенскалнсе
Наибольший ущерб ветер причинил электросетям на Видземском побережье и в центральной части страны.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предстоящей ночью сохранится северо-западный ветер порывами до 17-22 м/с, на побережье - до 25-30 м/с. Ожидается, что в понедельник буря переместится в сторону Латгале.
В общей сложности сегодня на устранении повреждений электросетей работают более 80 аварийных бригад численностью более 360 электромонтеров.
Пожарные получили 660 вызовов
В минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило в общей сложности 660 обращений с просьбой о помощи в предотвращении ущерба от ветра, сообщила агентству LETA представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня.
Галерея: Последствия бури в Виестурдарзсе
В большинстве случаев приходилось спиливать сломавшиеся деревья. В основном, сломанные деревья падали на проезжую часть, мешая движению транспорта или блокируя тротуары, в некоторых случаях деревья представляли опасность, так как опасно надломились и грозили упасть на жилой дом или проезжую часть. Однако в ряде случаев помощь пожарных не потребовалась, и жители очистили проезжую часть от упавших деревьев.
Кроме того, более чем в 60 случаях деревья упали на автомобили, а еще как минимум в 11 случаях - на жилые дома. Во многих других случаях деревья зацепились за падающие провода электропередач, а столбы электропередач были повалены ветром.
До сих пор активно ведутся работы по ликвидации последствий бури. Большинство вызовов приходятся на Ригу и окрестности столицы.
Например, на улице Салнас в Риге частично сорвало обшивку дома:
Даме-Бирзиня отметила, что в Риге у спасателей был очень напряженный день. В общей сложности по всей Латвии было получено 660 вызовов по устранению повреждений, нанесенных ветром. Больше всего вызовов поступило в Риге и окрестностях столицы - 510. В Видземе был получен 81 вызов, в Латгале - 28, в Курземе - 23, в Земгале - 18.
А вот так выглядит днем в воскресенье пляж на морском побережье в Лиелупе:
В связи с тем, что сегодня в некоторых районах Латвии продолжает действовать оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра, VUGD призывает население быть осторожными. Сломанные деревья, незакрепленные предметы или обломки могут вызвать повреждения и разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.
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