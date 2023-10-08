Фото и видео ⟩ Итоги бури: без электричества остается около 10 000 домохозяйств; ремонтные работы могут затянуться

Пожарные получили 660 вызовов

В минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило в общей сложности 660 обращений с просьбой о помощи в предотвращении ущерба от ветра, сообщила агентству LETA представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня.

Галерея: Последствия бури в Виестурдарзсе

В большинстве случаев приходилось спиливать сломавшиеся деревья. В основном, сломанные деревья падали на проезжую часть, мешая движению транспорта или блокируя тротуары, в некоторых случаях деревья представляли опасность, так как опасно надломились и грозили упасть на жилой дом или проезжую часть. Однако в ряде случаев помощь пожарных не потребовалась, и жители очистили проезжую часть от упавших деревьев.

Кроме того, более чем в 60 случаях деревья упали на автомобили, а еще как минимум в 11 случаях - на жилые дома. Во многих других случаях деревья зацепились за падающие провода электропередач, а столбы электропередач были повалены ветром.

До сих пор активно ведутся работы по ликвидации последствий бури. Большинство вызовов приходятся на Ригу и окрестности столицы.

Например, на улице Салнас в Риге частично сорвало обшивку дома:

Даме-Бирзиня отметила, что в Риге у спасателей был очень напряженный день. В общей сложности по всей Латвии было получено 660 вызовов по устранению повреждений, нанесенных ветром. Больше всего вызовов поступило в Риге и окрестностях столицы - 510. В Видземе был получен 81 вызов, в Латгале - 28, в Курземе - 23, в Земгале - 18.

А вот так выглядит днем в воскресенье пляж на морском побережье в Лиелупе:

В связи с тем, что сегодня в некоторых районах Латвии продолжает действовать оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра, VUGD призывает население быть осторожными. Сломанные деревья, незакрепленные предметы или обломки могут вызвать повреждения и разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.