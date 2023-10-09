Состояние войны в Израиле и дальнейшее развитие конфликта

Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в эфире телеканала NBC, что правительство Израиля обратилось к Вашингтону с просьбой предоставить "определенную особую дополнительную поддержку".

Вечером 8 октября Минобороны Соединенных Штатов сообщило об отправке боеприпасов Израилю и усилении американского военного контингента в регионе. В частности, США передислоцируют один авианосец и еще несколько военных кораблей в восточную часть Средиземного моря, указали в американском оборонном ведомстве.

Премьер Израиля Нетаньяху 8 октября также общался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указывает пресс-служба Биньямина Нетаньяху, "все они безоговорочно поддержали право Израиля на необходимую самооборону".

Что касается Олафа Шольца, то он подчеркнул, что безопасность Израиля составляет государственные интересы Германии, и пообещал, что Берлин "будет действовать соответствующим образом".

В тот же день министерство ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития объявило, что кардинально пересмотрит работу по оказанию помощи Палестинским территориям, "чтобы эта поддержка шла на пользу проживающим там людям и делу мира, а не террористам".

8 октября на зданиях бундестага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Европейского парламента в Брюсселе развевались израильские флаги.

Выступление постпреда Израиля в ООН