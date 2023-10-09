Чрезвычайное заседание правительства проведет министр юстиции, премьер заболела

В свою очередь, заседание коалиции пройдет под председательством министра финансов Арвила Ашераденса.

Либиня-Эгнере и Ашераденс сегодня заменят премьер-министра Эвику Силиню, которая не может участвовать в заседаниях по болезни.

Cегодня на внеочередном заседании планируется принять решение о внесении изменений в ряд законов, в том числе в закон о финансировании обороны, закон о защите прав детей, закон о налоге на микропредприятия, закон о подоходном налоге с предприятий, закон о налоге на добавленную стоимость, закон о налоге на природные ресурсы и закон о спорте.

Также будут рассматриваться изменения к закону о пенсиях, закону о налоге на лотереи и азартные игры, закону о подоходном налоге с населения, закону об акцизном налоге и закону о налогообложении в свободных портах и специальных экономических зонах.

Внеочередное заседание начнется в 15:30.