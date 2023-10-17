Тест ⟩ Выясни, знаешь ли ты самые ухоженные города Латвии

А ты знаешь, какой город признан самым ухоженным в Латвии? А количество жителей, довольных улучшением образа какого города, выросло больше всего за последние пять лет? Пройди тест и узнай, сможешь ли узнать самые ухоженные города Латвии*, а если повезет, то ты получишь приз от Mežpils alus.