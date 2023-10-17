Тест ⟩ Выясни, знаешь ли ты самые ухоженные города Латвии

А ты знаешь, какой город признан самым ухоженным в Латвии? А количество жителей, довольных улучшением образа какого города, выросло больше всего за последние пять лет? Пройди тест и узнай, сможешь ли узнать самые ухоженные города Латвии*, а если повезет, то ты получишь приз от Mežpils alus.
Пройди тест до 31 октября, регистрируй свою электронную почту и участвуй в конкурсе.
1 ноября мы разыграем победителя, который получит приз от Mežpils. Все условия конкурса ищи здесь. Удачи!
И ты можешь сделать свой город красивее. Приглашаем всех желающих подать свой проект на официальном сайте Mežpils до 30 ноября. Три из заявленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро на реализацию своих идей. Кто знает, возможно, это будешь именно ты!
Конкурс выходит в сотрудничестве с Mežpils alus.
* По данным исследования, проведенного Центральным статистическим управлением (CSP) в 2023 году о качестве жизни во всех городах Латвии (мнение жителей Риги выясняло статистическое бюро ЕС Eurostat, поэтому показатели Риги не включены в эти данные).