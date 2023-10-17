Конкурс ⟩ Сделай свой город лучше и получи финансирование в размере 10 000 евро

Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы сделать свой город более красивым и удобным для жизни? Возможно, ты даже знаешь, как это сделать, но не хватает средств. Если у тебя есть прекрасная идея, то участвуй в конкурсе! Кто знает, возможно, именно ты будешь один из счастливчиков, который получит от Mežpils финансирование в размере 10 000 евро на реализацию своей идеи!
Цель проекта - мотивировать жителей Латвии участвовать в приведении в порядок и благоустройстве окружающей среды. Приглашаем всех желающих до 30 ноября подать описание своего проекта на официальном сайте Mežpils.
Две заявки, выбранные жюри, получат 10 000 евро финансирования для реализации своих идей, однако каждый также может проголосовать за остальные представленные проекты, на реализацию которых будет выделен 1 цент от любого проданного продукта Mežpils alus.
Голосование начнется 10 декабря и продлится до конца этого года. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, станет третьим победителем конкурса и получит финансирование до 10 000 евро. Следите, голосуйте и помогите сделать Латвию еще красивее!
Для вдохновения здесь можно посмотреть три реализованных проекта "Сделай свой город лучше-2022", которые получили финансирование, участвуя в конкурсе прошлого года.
Статья вышла в сотрудничестве с Mežpils alus.