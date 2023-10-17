Конкурс ⟩ Сделай свой город лучше и получи финансирование в размере 10 000 евро

Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы сделать свой город более красивым и удобным для жизни? Возможно, ты даже знаешь, как это сделать, но не хватает средств. Если у тебя есть прекрасная идея, то участвуй в конкурсе! Кто знает, возможно, именно ты будешь один из счастливчиков, который получит от Mežpils финансирование в размере 10 000 евро на реализацию своей идеи!