Бондарс и его жена полностью оправданы по уголовному делу о возможной подделке документов

В конце 2011 года у Latvijas krājbanka была констатирована недостача в 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), а уже 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал Latvijas krājbanka неплатежеспособным. Учитывая нехватку средств, совет Комиссии по рынку финансов и капитала принял решение приостановить все финансовые услуги Latvijas krājbanka.

В уголовном производстве в отношении нотариуса Эглите были созданы правовые основания для привлечения ее к уголовной ответственности, однако, учитывая, что Эглите умерла, уголовное производство в отношении нее было частично прекращено.

Ранее Бондарь заявлял, что не виновен, не совершил ничего противоправного и не нарушил закон.

Прокуратура планирует попросить суд подготовить полное решение, а затем подать протест, сообщили агентству LETA в прокуратуре. В случае апелляции дело будет рассматривать Рижский окружной суд.