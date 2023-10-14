Бондарс и его жена полностью оправданы по уголовному делу о возможной подделке документов

В пятницу, 13 октября, Рижский городской суд в Видземском предместье полностью оправдал бывшего депутата Сейма Мартиньша Бондарса и его жену Иеву Бондаре по уголовному делу за возможную подделку документов, сообщает агентство LETA.
Прокурор, обвиняемый и их защитники могут в течение 10 дней со дня вручения краткого судебного решения обратиться в суд с письменным ходатайством о составлении полного судебного решения. Полное решение может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти дней со дня поступления полного решения.
По мнению прокуратуры, Бондарс, его жена и ныне покойный присяжный нотариус Лига Эглите по предварительному сговору в группе лиц подделали и использовали в корыстных целях поддельный документ, причинив существенный ущерб охраняемым законом интересам истца.
За такое преступление может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Уголовное дело связано с договором Бондарса с женой, гарантировавшим, что дом семьи не будет отобран в случае нанесения ущерба банку Latvijas Krajbanka, который он когда-то возглавлял.
В настоящее время вступило в силу решение о взыскании 15 млн. евро с бывшего правления Latvijas krājbanka, в том числе и с Бондарса, который считает это политической атакой на него.
В конце 2011 года у Latvijas krājbanka была констатирована недостача в 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), а уже 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал Latvijas krājbanka неплатежеспособным. Учитывая нехватку средств, совет Комиссии по рынку финансов и капитала принял решение приостановить все финансовые услуги Latvijas krājbanka.
В уголовном производстве в отношении нотариуса Эглите были созданы правовые основания для привлечения ее к уголовной ответственности, однако, учитывая, что Эглите умерла, уголовное производство в отношении нее было частично прекращено.
Ранее Бондарь заявлял, что не виновен, не совершил ничего противоправного и не нарушил закон.
Прокуратура планирует попросить суд подготовить полное решение, а затем подать протест, сообщили агентству LETA в прокуратуре. В случае апелляции дело будет рассматривать Рижский окружной суд.
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