Новый министр внутренних дел в "черный список" включил несколько человек

За какие действия лица включены в список, министр не раскрыл.

"За что, не скажу, но, да, я уже успел. Этот процесс не остановился", - отметил министр.

Согласно Закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении лица в список иностранных граждан, которым въезд в Латвию запрещен, только по заключению компетентного государственного учреждения, например, спецслужбы.

В Законе об иммиграции говорится, что министр внутренних дел решает вопрос о включении иностранца в список при наличии какого-либо из семи обстоятельств, например, у компетентных государственных учреждений есть основания полагать, что иностранец действует в антигосударственной или преступной организации. Кроме того, министр иностранных граждан может включить в список, если имеется основание считать, что иностранный гражданин создает угрозу государственной безопасности или общественному порядку.

По закону иностранец, по которому принято решение министра внутренних дел, в течение одного месяца имеет право обжаловать его в Административном окружном суде. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение постановления и заявитель не вправе просить суд приостановить действие этого постановления.