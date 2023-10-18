В ЕС запретили микропластик. Какие товары станут недоступны?

Есть ли альтернатива микропластику?

Марк Кройцбрук (Marc Kreutzbruck), руководитель Института пластмассы в Университете Штутгарта говорит, что пока нет материала, лучше чем пластик, благодаря которому мы могли бы достичь целей по защите климата. "К сожалению, это так потому, что пластмассе можно придавать форму при очень низких температурах. Неважно, металл, керамика или стекло, все другие материалы требуют больших затрат энергии для изготовления продуктов из них. А это сопряжено с выбросами CO2"

По мнению Кройцбрука, в истории с микропластиком речь идет об ответственности и устойчивом развитии: "Мы должны суметь создать действительно стопроцентную систему ресайклинга. Пластик нельзя выбрасывать, это материал, который необходимо собирать, потому что он действительно ценный, и нужно, чтобы люди это поняли".

Есть и другие варианты. Существует, например, пластик, который быстро разлагается, когда попадает в окружающую среду. Но до недавнего времени он составлял на рынке лишь мизерную долю. Кроме того, такой материал не может применяться во всех товарах, особенно в таких сложных, как упаковка для продуктов питания.