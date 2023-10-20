Снова активизировались мошенники: на этот раз они предлагают работу

В последнее время активизировались мошенники, которые, выдавая себя за сотрудников банка Citadele, взаимодействуют с людьми, ищущими работу, и предлагают им трудоустройство, сообщает агентство LETA.
Мошенники связываются с ищущими работу людьми, которые разместили объявления на интернет-порталах и в соцсетях. Чтобы подать заявку на вакансию, мошенники предлагают открыть счет в банке, после чего якобы для проверки личности кандидата требуют предоставить данные доступа к счету или добавить еще одного человека как пользователя счета.
Кроме того, наблюдается схема, когда мошенники связываются с жертвой по видеозвонку и просят показать в камеру документы.
Так злоумышленники получают данные жертв, которые после этого используют, чтобы подать заявки на кредит и перевести деньги на свои счета. Они могут использовать счет жертвы и в качестве транзитного, чтобы переводить украденные у других людей деньги.
Глава отдела IT-безопасности банка Citadele Роберт Бирзгалис указывает, что у кандидатов, получивших предложение о работе, никогда не будут требовать открыть счет в банке до заключения договора.
Новые работники могут открыть счет в банке Citadele и оформить любую платежную карту, более того, эта возможность всегда бесплатна, при этом сотрудники банка никогда не просят данные доступа. Кроме того, сотрудники предприятия в ходе беседы не торопят с принятием решения, что характерно для мошенников, отмечает Бирзгалис.
Если возникли подозрения, что человек стал жертвой мошенничества, необходимо незамедлительно связаться с банком, а также сообщить о произошедшем в Государственную полицию.
В разговоре с банком необходимо коротко описать произошедшее, обобщив и доказательства, если они есть, например, полученные поддельные письма, СМС-сообщения. Кроме того, нужно посмотреть выписку со счета и сообщить обо всех сделках, которые владелец счета не осуществлял.
Кроме того, в банке нужно рассказать, какую информацию пострадавший раскрыл мошенникам, например, имя пользователя, пароль от интернет-банка, данные платежной карты, ПИН-код MobileSCAN, а также сообщить, устанавливались ли какие-то приложения на устройство по предложению мошенников.
Банк заблокирует платежную карту и интернет-банк, чтобы обеспечить безопасность финансовых средств клиента, а также проинформирует о дальнейших шагах.
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