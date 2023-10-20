Снова активизировались мошенники: на этот раз они предлагают работу

Мошенники связываются с ищущими работу людьми, которые разместили объявления на интернет-порталах и в соцсетях. Чтобы подать заявку на вакансию, мошенники предлагают открыть счет в банке, после чего якобы для проверки личности кандидата требуют предоставить данные доступа к счету или добавить еще одного человека как пользователя счета.

Кроме того, наблюдается схема, когда мошенники связываются с жертвой по видеозвонку и просят показать в камеру документы.

Так злоумышленники получают данные жертв, которые после этого используют, чтобы подать заявки на кредит и перевести деньги на свои счета. Они могут использовать счет жертвы и в качестве транзитного, чтобы переводить украденные у других людей деньги.

Глава отдела IT-безопасности банка Citadele Роберт Бирзгалис указывает, что у кандидатов, получивших предложение о работе, никогда не будут требовать открыть счет в банке до заключения договора.