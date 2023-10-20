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В Даугавпилсе 17-летний парень выпал из окна. За день до этого у него был день рождения

Chayka.lv Анастасия Шубина
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Дом на ул. Райполес, 7А в Даугавпилсе. Здесь 19 октября из окна на девятом этаже лестничной площадки выпал и разбился насмерть молодой человек.
Дом на ул. Райполес, 7А в Даугавпилсе. Здесь 19 октября из окна на девятом этаже лестничной площадки выпал и разбился насмерть молодой человек. Фото: Виола Олейникова

В четверг, 19 октября, юноша 2006 года рождения выпал из окна лестничной клетки 9-го этажа дома на улице Райполес, 7А, в Даугавпилсе, сообщает местное издание Chayka.lv.

Причины и обстоятельства смерти молодого человека неизвестны. По словам знакомых этого парня, на его руке была надпись "Прощай", а за день до этого - 18 октября - он отметил свой 17-й день рождения.

Представительница Государственной полиции Инга Тейване-Трейновска подтвердила случившееся: "19 октября 2023 года около 11:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что из окна лестничной клетки 9-го этажа дома в Даугавпилсе выпал молодой человек 2006 года рождения".

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи до прибытия правоохранителей на место происшествия констатировали смерть парня. Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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