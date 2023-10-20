Фото ⟩ Найдена самая большая тыква в Латвии

Заведующая отделом коллекций животных Рижского национального зоопарка Гуна Витола сообщает, что в пятницу тыквы предложили гривистым волкам, а на следующей неделе их попробуют и другие животные зоопарка.

В этом году на "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии" было представлено 25 тыкв из Адажского, Айзкраукльского, Диенвиккурземского, Добельского, Кулдигского, Прейльского, Вентспилсского и Виеситского краев. На финал чемпионата в Рижском национальном зоопарке были привезены десять тыкв-финалистов, а в измерении и взвешивании помогали латвийские силачи Дайнис Загерис и Марис Криевелис.

Абсолютным рекордсменом чемпионата была тыква весом 574 кг, этот титул в 2018 году завоевала тыква, выращенная Луизой Неймане в Кулдигсском крае.