Фото ⟩ Найдена самая большая тыква в Латвии

На организованном SIA Maxima Latvija "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии" в этом году победила тыква Ингриды Кузмицки из Добельского края весом 290,5 килограмма и окружностью 361 и 310 сантиметров, сообщили организаторы мероприятия агентству LETA.
Второе место получила 258,5-килограммовая тыква Гунты Кузмицки из Добельского края, а третье - 225-килограммовая тыква Линды Кузмицки.
Четвертое место заняла другая тыква Ингриды Кузмицки весом 212,5 килограмма, а пятое и шестое места - тыквы, выращенные Гатой Бадовской, весом 184,5 и 166,5 килограмма из Кулдигского края.
На седьмом месте тыква Ирины Бадовской весом 155,5 кг, на восьмом - тыква Дайны Бадовской весом 147,5 кг, на девятом - тыква Ирины Бадовской весом 141 кг, а замкнула десятку победителей другая тыква Дайны Бадовской весом 139,5 кг.
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Организаторы добавляют, что в этом году тыквенные лидеры были отмечены также в трех новых номинациях - "Лидер по окружности", "Лидер по форме" и "Лидер по цвету".
Жюри, в состав которого вошли шеф-повар Раймонд Зоммерс, ведущий утренней программы Zoopasta на радио Star FM Янис Романовскис и эксперт Рижского национального зоопарка Марис Лиелкалнс, присвоило звание "Лидер по окружности" тыкве Ингриды Кузмицки, а титул "Лидер по форме" - тыкве Дайны Бадовской. Награду "Лидер по цвету" получила тыква, выращенная Гатой Бадовской.
Заведующая отделом коллекций животных Рижского национального зоопарка Гуна Витола сообщает, что в пятницу тыквы предложили гривистым волкам, а на следующей неделе их попробуют и другие животные зоопарка.
В этом году на "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии" было представлено 25 тыкв из Адажского, Айзкраукльского, Диенвиккурземского, Добельского, Кулдигского, Прейльского, Вентспилсского и Виеситского краев. На финал чемпионата в Рижском национальном зоопарке были привезены десять тыкв-финалистов, а в измерении и взвешивании помогали латвийские силачи Дайнис Загерис и Марис Криевелис.
Абсолютным рекордсменом чемпионата была тыква весом 574 кг, этот титул в 2018 году завоевала тыква, выращенная Луизой Неймане в Кулдигсском крае.
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