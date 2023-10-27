Уволено правление больницы Страдиня

Совет больницы назначил временное правление со сроком полномочий на один год. Председателем временного правления назначен Лаурис Видзис, а членами - Джинета Хейнрихсоне и Гирт Ансонс.

По словам Варпы, члены нового временного правления обладают большим опытом в сфере управления, здравоохранения и финансов.

Сегодня в 15:00 на 3-м этаже административного корпуса больницы Страдиня состоится пресс-конференция, на которой будет предоставлена более подробная информация о решении совета и задачах временного правления.

Как сообщалось, на внеочередном собрании 5 октября был отозван совет больницы и вместо него избран новый временный совет.

И. о. государственного секретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде на внеочередном собрании заявила, что совет больницы своевременно и тщательно не оценил риски и их краткосрочное и долгосрочное влияние на значимость, устойчивость и ответственное развитие больницы. В результате возникла угроза, что до конца этого года не будет освоено финансирование ЕС в размере около 46 млн евро, предназначенных для проекта корпуса A2.