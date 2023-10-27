Пт, 27.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Уволено правление больницы Страдиня

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Клиническая университетская больница им. Страдиня (PSKUS)
Клиническая университетская больница им. Страдиня (PSKUS) Фото: Evija Trifanova/LETA

Совет Университетской клинической больницы им. Страдиня (PSKUS) выразил недоверие правлению больницы, освободив от занимаемых должностей Риналда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агру Мелне, сообщила агентству LЕТА консультант совета Гундега Варпа.

Совет больницы назначил временное правление со сроком полномочий на один год. Председателем временного правления назначен Лаурис Видзис, а членами - Джинета Хейнрихсоне и Гирт Ансонс.

По словам Варпы, члены нового временного правления обладают большим опытом в сфере управления, здравоохранения и финансов.

Сегодня в 15:00 на 3-м этаже административного корпуса больницы Страдиня состоится пресс-конференция, на которой будет предоставлена более подробная информация о решении совета и задачах временного правления.

Как сообщалось, на внеочередном собрании 5 октября был отозван совет больницы и вместо него избран новый временный совет.

И. о. государственного секретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде на внеочередном собрании заявила, что совет больницы своевременно и тщательно не оценил риски и их краткосрочное и долгосрочное влияние на значимость, устойчивость и ответственное развитие больницы. В результате возникла угроза, что до конца этого года не будет освоено финансирование ЕС в размере около 46 млн евро, предназначенных для проекта корпуса A2.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх