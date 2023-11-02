Видео ⟩ Как живет самый известный русскоговорящий рэпер Эстонии?

"Я мечтаю сдать на права!" - рассказал о своей мечте эстонский рэп-музыкант Павел Бочаров (известный как Gameboy Tetris). Эстонское издание Limon.ee пообщалось с артистом о предстоящем мероприятии RedBull SoundClash, его творчестве и жизни в целом.
Всю свою сознательную жизнь рэпер Gameboy Tetris занимается музыкой, но полноценной работой его увлечение стало семь лет назад. Частые выступления, фестивали, другие мероприятия и бессонные ночи на студии не мешают артисту параллельно воспитывать детей. "У меня график немножко освободился, он уже не такой, как раньше: я ушел из группы. Я, конечно, стараюсь сейчас забивать свободные дни студией, но в принципе, на все можно найти время. Не бывает такого, что я постоянно на работе", - говорит популярный рэпер.
Как объяснил Gameboy Tetris, у музыкантов год делится на сезоны: летний и зимний. Именно летний сезон считается самым насыщенным: "В этот период ты постоянно где-то пропадаешь: в турах, на выступлениях, фестивалях". Но бывают и такие периоды, когда ему вообще ничего не хочется. "Я метеозависимый человек, и если на улице погода пасмурная, я просто не могу проснуться. Такое бывает часто".
На написание текстов у артиста уходит не так много времени, особенно когда он пишет на русском. "Иногда и на эстонском языке могу за вечер написать, когда есть какая-то идея", - делится он, добавляя, что с созданием текстов у него никогда не было проблем. С опытом рэперу пришло понимание, что не стоит ничего усложнять. "Это, наверное, подростковое желание: хочешь все так выкрутить, выпендриться. А этого не нужно, - говорит рэпер. - Не нужно прыгать выше головы. Писать нужно так, как чувствуешь".
Несмотря на музыкальную карьеру, славу и успех, Gameboy Tetris признается, что пока не нашел свой стиль. "Я до сих пор ищу. Я очень быстро загораюсь, и также быстро у меня пропадает интерес. Например, две похожие песни я не хочу делать". Свои треки артист сводит в Финляндии: "Я не знаю, как так получилось, но там продюсируют очень много эстонской музыки. Там люди добиваются прямо очень хорошего звука, которого нам пока ни с кем из эстонских продюсеров не удавалось достичь".
На данный момент популярный рэпер сконцентрирован на дебютном сольном альбоме. Недавно он ушел из эстонской группы 5MIINUST. Но это не мешает ему мечтать о совместной работе и выступлении на одной сцене с такими известными артистами, как Иван Дорн, SALUKI, и группами Mount Kimbie и The Prodigy.
Среди эстонских артистов музыканта привлекают те, которые, скорее популярны в узком кругу. "Мне нравится такой очень классный чувак - Pastacas. Есть еще проект Ajukaja - пионеры электронной музыки у нас. Ruutu Poiss... Это все легендарнейшие чуваки. Ruutu Poiss - единственный из Эстонии, кто играл на Boiler Room (известная закрытая вечеринка танцевальной музыки - прим. ред.). И опять же, об этом мало кто знает", - рассказывает рэпер.
В видеоинтервью артист также рассказал про стиль в одежде, коллекцию очков, общественный транспорт, личные границы и узнаваемость.
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