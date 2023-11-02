Видео ⟩ Как живет самый известный русскоговорящий рэпер Эстонии?

Несмотря на музыкальную карьеру, славу и успех, Gameboy Tetris признается, что пока не нашел свой стиль. "Я до сих пор ищу. Я очень быстро загораюсь, и также быстро у меня пропадает интерес. Например, две похожие песни я не хочу делать". Свои треки артист сводит в Финляндии: "Я не знаю, как так получилось, но там продюсируют очень много эстонской музыки. Там люди добиваются прямо очень хорошего звука, которого нам пока ни с кем из эстонских продюсеров не удавалось достичь".

На данный момент популярный рэпер сконцентрирован на дебютном сольном альбоме. Недавно он ушел из эстонской группы 5MIINUST. Но это не мешает ему мечтать о совместной работе и выступлении на одной сцене с такими известными артистами, как Иван Дорн, SALUKI, и группами Mount Kimbie и The Prodigy.

Среди эстонских артистов музыканта привлекают те, которые, скорее популярны в узком кругу. "Мне нравится такой очень классный чувак - Pastacas. Есть еще проект Ajukaja - пионеры электронной музыки у нас. Ruutu Poiss... Это все легендарнейшие чуваки. Ruutu Poiss - единственный из Эстонии, кто играл на Boiler Room (известная закрытая вечеринка танцевальной музыки - прим. ред.). И опять же, об этом мало кто знает", - рассказывает рэпер.

В эту субботу, 4 ноября, в рамках Red Bull SoundClash пройдет музыкальный баттл между Gameboy Tetris и эстонским музыкантом NÖEP. Подготовка к этому мероприятию у рэпера идет полным ходом. Артист рассказал, что набрал группу музыкантов, с которыми они репетируют уже не первую неделю. "NÖEP, он фантастический. Мне даже немножко не нравится, что нам придется друг напротив друга стоять (смеется). Но он очень классный артист, - признается Gameboy Tetris. - Мне кажется, что именно с точки зрения баттла у меня, может быть, получится больше выпендриваться. Он такой весь пай-мальчик (смеется)".

В видеоинтервью артист также рассказал про стиль в одежде, коллекцию очков, общественный транспорт, личные границы и узнаваемость.