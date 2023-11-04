От QR-кода до наркотиков. Полиция арестовала 39 продавцов запрещенных веществ

Угис Лицис, представитель Государственной полиции сказал: "Мы задержали организованную группу за 30 уголовных правонарушений, которые были совершены в Telegram-каналах.

Некоторые из 39 задержанных арестованы, к некоторым применены другие меры пресечения.

Изъятые в ходе рейдов наркотические вещества измеряются килограммами - кокаин, марихуана, синтетический героин и многое другое".

Полиция утверждает, что некоторые QR-коды ведут к фиктивным Telegram-группам. При переводе денег за товар продавец исчезает и, естественно, никакое вещество не отправляется.

Мошенникам гарантированы безопасные деньги, ведь тот, кто пытался купить наркотики и был обманут, не пойдет в полицию.

Угис Лицис рассказал, что к Telegram-группам присоединилось несколько тысяч человек.

"Около 90% из них - поддельные продавцы наркотиков. Тот факт, что вы находитесь в этой группе, не означает, что у вас есть реальный шанс приобрести наркотики.

Даже если вы это сделаете, нет никакой гарантии, что купленное вещество вообще окажется одурманивающим или наркотическим.

Возможно, это будут просто мошенники, которые хорошо описали товар с фотографиями и описаниями и пытаются обмануть людей".

Полиция обеспокоена тем, что QR-коды также сканируются школьниками. И если эти QR-коды приведут к Telegram-группам, продающим электронные сигареты и вейпы, они легко могут попасть в руки детей.