От QR-кода до наркотиков. Полиция арестовала 39 продавцов запрещенных веществ

Во многих местах Риги можно увидеть наклейки с QR-кодами, при сканировании которых открываются Telegram-группы, где предлагаются различные одурманивающие вещества и наркотики. За подобные действия Государственная полиция арестовала 39 человек, сообщает программа ZIŅneši телеканала 360TV.
Передача, совместно с Робертом Штейнбергом, известным блогером в TikTok, который поднял вопрос доступности наркотиков в Риге, провела эксперимент и отыскала на улицах Риги подозрительные наклейки.
Около Центрального вокзала удалось довольно быстро найти подобные наклейки.
"Есть наклейки, которые ведут на международные Telegram-группы. То есть, если вы в них вступите, у вас будут "концы" не только в Риге, но и в Вильнюсе и Таллинне.
Можно ездить по странам Балтии и покупать наркотики.
Наклеек с QR-кодами очень много, некоторые из них уже соскоблены", - описывает ситуацию Роберт Штейнберг.
После сканирования кодов журналист передачи попал в три группы Telegram.
Там предлагали купить самый широкий ассортимент товаров - от марихуаны, одурманивающих таблеток и галлюциногенных грибов до тяжелых наркотиков.
Фотографии и описание товара были опубликованы в Telegram-группах. Оплата производится криптовалютой или переводом, например на счет Revolut, или наличными.
Затем согласовывается способ получения товара - передать лично или положить в тайник, либо доставить в посылке.
Эти наклейки также привлекли внимание полиции. Даже были произведены аресты.
Угис Лицис, представитель Государственной полиции сказал: "Мы задержали организованную группу за 30 уголовных правонарушений, которые были совершены в Telegram-каналах.
Некоторые из 39 задержанных арестованы, к некоторым применены другие меры пресечения.
Изъятые в ходе рейдов наркотические вещества измеряются килограммами - кокаин, марихуана, синтетический героин и многое другое".
Полиция утверждает, что некоторые QR-коды ведут к фиктивным Telegram-группам. При переводе денег за товар продавец исчезает и, естественно, никакое вещество не отправляется.
Мошенникам гарантированы безопасные деньги, ведь тот, кто пытался купить наркотики и был обманут, не пойдет в полицию.
Угис Лицис рассказал, что к Telegram-группам присоединилось несколько тысяч человек.
"Около 90% из них - поддельные продавцы наркотиков. Тот факт, что вы находитесь в этой группе, не означает, что у вас есть реальный шанс приобрести наркотики.
Даже если вы это сделаете, нет никакой гарантии, что купленное вещество вообще окажется одурманивающим или наркотическим.
Возможно, это будут просто мошенники, которые хорошо описали товар с фотографиями и описаниями и пытаются обмануть людей".
Полиция обеспокоена тем, что QR-коды также сканируются школьниками. И если эти QR-коды приведут к Telegram-группам, продающим электронные сигареты и вейпы, они легко могут попасть в руки детей.
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